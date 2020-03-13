В Нижегородской области пьяный подросток пытался угнать велосипед

В социальные сети попало видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как подросток пытается угнать велосипед. Пытается, но не угоняет, так как явно находится под воздействием алкоголя или каких-то запрещенных веществ.

Лицо фигуранта видео заретушировано, но по фигуре и повадкам понятно, что на кадрах – человек не взрослый, скорее, подросток. Сначала он несколько раз падает при попытке вытащить велосипед из какого-то подсобного помещения, а затем падает еще пару раз, пытаясь сесть на «двухколесного коня». При этом ребенок несколько раз сильно ударяется о припаркованный автомобиль, срабатывает сигнализация и из подсобки выходит взрослый мужчина. После появления взрослых подросток удаляется в неизвестном направлении - дальше искать приключения.

Скандальное видео, как ни странно, бурного обсуждения не вызвало. Хотя, что уж тут говорить? Остается надеяться, что видео попадет на глаза родителям мальчишки, а они окажутся достаточно здравыми и умными людьми, чтобы провести с сыном беседу о вреде алкоголя и наркотических средств.

Без названия.

Напомним, ранее сообщалось о медсестре Борской больницы, которая вышла на работу пьяной. «Странное» поведение медработника сняла на мобильный телефон родственница одной из пациенток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.