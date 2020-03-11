Афиша Нижнего Новгорода с 11 по 18 марта: Юрий Шатунов, «Уральские пельмени» и премьера «Бладшота»

КИНО

ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, ДРАМА (США, КИТАЙ)

«Бладшот»

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель). Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду. Фильм основан на популярном комиксе-бестселлере издательства Valiant Comics. Режиссер Дэйв Уилсон. В ролях: Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Тоби Кеббелл и Гай Пирс. (16+)

С 12 марта в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

КОНЦЕРТЫ

Владислав Кожухин: «Карнавал» Шумана и «Прелюдии» Рахманинова

Владислав Кожухин - выпускник Высшей школы музыки королевы Софии в Испании, триумфатор и лауреат престижных международных конкурсов в Испании, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Голландии и Болгарии. Пианист концертирует по всему миру, работает со многими известными музыкантами и дирижерами. В программе «Песни» Ф. ШубертА и Ф. Листа, «Карнавал» Р. Шумана, «Прелюдии» С. Рахманинова, «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. (6+)

11 марта, 18.30

Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; тел. 419-43-45

Билеты: 300 - 400 рублей

Евгений Дятлов. Только лучшие песни

Бархатный баритон необыкновенной красоты; теплота и нежность исполнения; великолепный вкус и бесконечное обаяние; поэтичность и интеллигентность - все эти качества обеспечили исполнителю любовь публики в нашей стране и за ее пределами. В репертуаре Евгения Дятлова несколько сотен вокальных произведений: русский классический и городской романс, народная песня, песни Великой Отечественной войны, советская лирическая песня, песни из кинофильмов, русские, украинские, цыганские народные песни, а также концертные программы из песен Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. Высоцкого и песен собственного сочинения. На концерте в Нижнем Новгороде фанатов ждет программа, составленная из лучших песен репертуара певца. (6+)

18 марта, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1400 - 2800 рублей

«Уральские пельмени». Брекоткин и Ко

Жаркие летние отпуска уже отгуляли. Три месяца школьных каникул пролетели. Пора приступать к работе: родители начнут деловой сезон, школьники - учебный, а шоу «Уральские пельмени» - концертный! Артисты снова соберутся вместе, чтобы придумать и отрепетировать новые смешные истории, а затем отправиться на гастроли по разным городам. Новая концертная программа «Лучшее» - это самые любимые и самые свежие номера, самый широкий размах тем, интересных всем зрителям, от взрослых до самых маленьких, ведь на концерт «Уральских пельменей» регулярно приходят целыми семьями. Участие примут: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева. (16+)

18 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1500 - 5500 рублей

Александр Михайлов. Юбилейный вечер

Александр Михайлов всего исполнил более 75 ролей в кино и около 50 ролей в театре. Среди наиболее известных работ артиста - главные роли царя Ивана Грозного в Малом театре, князя Мышкина и Родиона Раскольникова в Приморском драматическом театре, главные роли в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет…» Известен также как исполнитель песен, романсов, стихотворений, с творческими встречами выступал в разных городах России и в ближнем зарубежье. (6+)

14 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 300 - 3000 рублей

Юрий Шатунов с программой «Не молчи»

Легенда российской эстрады Юрий Шатунов выступит с программой «Не молчи». В ней прозвучат любимые песни и новые композиции. Искренний и открытый, эмоциональный и обаятельный артист щедро делится со зрителями своей энергией и заводит публику с пол-оборота. (12+)

15 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1900 - 4000 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Юнона» и «Авось» с Дмитрием Певцовым

Спектакль «Юнона» и «Авось» - главный бренд «Ленкома» - впервые был показан 8 июля 1981 года. Прошло 35 лет. На каждом спектакле - аншлаг. Спектакль несет в зрительный зал мощный позитивный импульс чести, любви, высоких чувств. И пусть рок с 80-х годов сегодня стал фоновой музыкой, а церковную литургию можно услышать и в храме, и в консерватории, лирические темы спектакля, хиты Рыбникова, как вино, от времени становятся только лучше, а пластика Владимира Васильева не потеряла азарта. Но главное - режиссура. В этом плавании Марк Захаров применил все свое тайное оружие: гипнотический контакт, режиссуру зигзагов и монтаж экстремальных сцен. В ролях: Дмитрий Певцов, Анна Зайкова, Сергей Пиотровский, Илья Трофимов и другие. (16+)

14-15 марта, 19.00

Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 3500 - 7000 рублей

«Спящая красавица». Классический русский балет

Вниманию нижегородцев представляется постановка Классического национального русского балета «Спящая красавица». Сказочный спектакль захватывает зрителя как своей яркой и торжественной визуальной составляющей вкупе с музыкальной темой авторства великого Чайковского, так и глубинным философским подтекстом. Балет в трех действиях поставлен по сюжету известной сказки Шарля Перро о заснувшей принцессе, которую пробудил от колдовского сна поцелуй прекрасного принца. (6+)

17 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 800 - 2000 рублей

Премьера в «Комедiи»: «Сыщики»

Нижний Новгород. Конец XIX века. В Шуваловском лесу обнаружено тело неизвестного. В собственном доме отравлен один из крупных купцов-промышленников города. Круг подозреваемых определен, но вину доказать невозможно. Опытным сыщикам нижегородской полиции Алексею Лыкову и Павлу Афанасьевичу Благово предстоит раскрыть хитроумный замысел преступника и найти доказательства его вины. Спектакль захватывает не только острым детективным сюжетом, но и широкой панорамой жизни купеческого города XIX века. (16+)

15, 17 и 18 марта, 18.00

Театр «Комедя», ул. Грузинская, 23; тел. 433-14-76

Билеты: 300 - 900 рублей

«Мастер и Маргарита» с Любовью Толкалиной

Действие спектакля происходит в театре профессора Воланда, где актерами является его свита, которая лихо закручивает сюжет вокруг истории Мастера и Маргариты. Любовь и предательство, жизнь и смерть, неразгаданная тайна жизни Сына Божьего и истина, о которой не знает никто. И страна, похожая на огромный дурдом. Этот спектакль даст возможность зрителю остро прочувствовать и еще раз пережить потрясение вместе с героями М. Булгакова. В ролях: Любовь Толкалина, Сергей Поздняков и другие. (16+)

15 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1000 - 2400 рублей

Егор Бероев в спектакле «Варшавская мелодия»

«Варшавская мелодия» - светлая и трогательная история любви длиною в жизнь. Встреча героев происходит сразу после войны. Оба студенты. Она учится в консерватории и собирается стать певицей, он, вчерашний фронтовик, изучает виноделие. Случайная встреча на концерте предопределяет всю их дальнейшую жизнь. Но проблема в том, что она полька, а браки с иностранцами запрещены. Сумеет ли их любовь преодолеть все преграды? В ролях: Егор Бероев и Юлия Хлынина. (12+)

18 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1000 - 2900 рублей

ВЫСТАВКИ

«Женское лицо войны»

Региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин» представляет выставку «Женское лицо войны», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает в себя более 80 фотографий женщин-горьковчанок - тружениц тыла и участниц военных действий. Каждая фотография - это отдельная история семьи, непростой судьбы женщины в военное время. К сожалению, сохранилось мало фотографий того времени, но в итоговую выставку вошел действительно уникальный материал.

Отметим, что фотоконкурс проходил в рамках областного проекта «Женское лицо войны», который включает в себя целую серию мероприятий: фестиваль военных фильмов, акцию «Женский батальон», работу передвижных фотовыставок в районах области. Проект реализуется на средства, полученные Нижегородским советом женщин по гранту министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области «Память жива». (6+)

По 17 марта

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а; тел. 437-37-43

Билеты: уточняйте по телефону

«От нонконформизма до коллажей и ассамбляжей»

Выставка московского художника Анатолия Брусиловского «От нонконформизма до коллажей и ассамбляжей» открылась в НГВК. В рамках выставки представлен скульптурный проект «Face Code»/«Лица», созданный Анатолием Брусиловским совместно с заслуженным художником РФ скульптором Сергеем Мильченко.

Анатолию Рафаиловичу Брусиловскому 87 лет. Он провел в искусстве всю свою жизнь. Родился в писательской среде. Начинал как иллюстратор книг, потом стал осваивать линогравюру, станковую графику, живопись. Но его излюбленный жанр - коллаж! Его коллажи были показаны на десятках выставок по всему миру и находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Современного искусства, ряде музеев мира и многих коллекциях, таких как Нортона Доджа и других.

Автор пишет: «Коллаж - это сгусток идеи и чувства, сжатый до предела мыслительный посыл. Это и размышление, и развернутая метафора, и тщательно организованное изображение, и поэтическая форма изложения. Коллаж позволяет, минимально отвлекаясь на техническую сторону, предельно живо и очень образно откликаться на разнообразнейшие идеи». (16+)

С 28 февраля

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/ 2; тел. 439-09-71

Билеты: 100 - 150 рублей