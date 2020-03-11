«Про любовника знал, но не скандалил»: Нижегородец, которому изменяла жена, покончил с собой

Настоящее горе произошло в семье Морозовых (фамилия изменена. - Прим. ред.), проживающей в селе Валки Лысковского района. Глава семейства ни с того не сего решил свести счеты с жизнью. Его бездыханное тело было обнаружено днем 29 февраля.

- Причем нашел его восьмилетний сын погибшего, - рассказал «КП - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах. - То есть мальчишка пришел из школы домой, в надежде, что мать его накормит обедом, а тут труп! Но надо отдать ему должное. Он не растерялся. Позвонил матери, и та скорее примчала домой.

Примечательно, что в полицию о самоубийце сообщили не близкие родственники, а любовник жены погибшего.

- Телефонный звонок раздался в дежурной части где-то в половине двенадцатого. Некий Иван Мартынов (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) сообщил, что в квартире найден труп. Из его слов следовало, что его знакомый покончил с собой, - отметил источник в полиции.

Прибывшие на место происшествия следователи установили, что хозяйка квартиры ушла вместе со своим любовником около 10 часов утра 29 февраля. Якобы провожать на автобусную остановку. А ее 52-летний муж остался дома в гордом одиночестве.

- Их сын в это время был в школе, но, видимо, закончил пораньше. Вернулся домой, а там такая картина - мертвый отец. Ну и давай звонить скорее матери, чтобы та пришла, - добавил собеседник «Комсомолки».

Мать со своим воздыхателем, не думая, ринулись назад. Торопились, как могли, да, с их слов, было уже поздно. Искусственное дыхание в исполнении благоверной результатов не дало. «Придется вызывать скорую с полицией», - выдохнула Морозова и схватилась за телефон.

- Мы ведь не ругались с Колей (имя изменено. - Прим. ред.). Про любовника он знал, конечно, но никогда не скандалил. Тем более не угрожал покончить с собой. Он ведь даже не пил! - добавила вдова в беседе с полицейскими.

В правоохранительных органах, кстати, уточнили, что следов криминального характера на теле Николая Морозова не было, да и в доме никакого бардака не наблюдалось. Из чего следует вывод: безработный мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью. Однако точный вердикт, разумеется, вынесет судмедэксперт.

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