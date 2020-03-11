Один погиб, второй – в больнице: Водитель легковушки сбил двоих парней на пешеходном переходе в Кстовском районе

Двое молодых парней в возрасте 18 и 16 лет попали под колеса легковушки в Кстовском районе рано утром 11 марта – один из них скончался на месте ДТП, а второго с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Трагедия случилась рядом с виадуком на 443 километре автодороги М-7 около восьми часов. Ребята переходили трассу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. Как сообщают очевидцы происшествия, студенты направлялись на учебу в Работки.

Фото: соцсети

- Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, в минувшие выходные 31-летний мужчина вылетел на иномарке с дамбы прямо в Горьковское водохранилище. Трагедия произошла в ночь на 9 марта. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. По факту аварии проводится доследственная проверка.

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