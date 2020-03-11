2020-03-11T12:34:36+03:00
Общество

Анна Гор: «В бизнесе конкурент опасен, а в культуре – полезен»

Директор государственного центра современного искусства «Арсенал» Анна Гор рассказала Руслану Станчеву в эфире программы «Герои Волги» о премии «Инновация», конкуренции и будущем кремля
Юлия ИСАЕВА
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Анна Гор: «В бизнесе конкурент опасен, а в культуре – полезен»Анна Гор: «В бизнесе конкурент опасен, а в культуре – полезен»
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- Продолжим наш разговор про «Арсенал», которым вы уже много лет руководите. В 2020 году он станет серьезной площадкой для мира культуры, на мой взгляд. Губернатор Глеб Никитин отметил, что в рамках сотрудничества с Пушкинским музеем, с которым было подписано соглашение, в следующем году будет масштабирована премия «Инновация». Новый формат предлагает отдельный художественный маршрут, который позволит познакомить нижегородцев с номинантами. Расскажите, что же на самом деле это будет.

- Премия «Инновация» всегда делалась так: подавались заявки, выбирались номинанты, потом работало жюри, и проводилась небольшая выставка, которая показывала срез того, что выбрано. Мы решили придать этому характер фестиваля. И сделать фестиваль современного искусства из шорт-листа, то есть привезти из разных городов страны максимально – то, что физически возможно. Хотим сделать выставки не только в «Арсенале», где состоится главная выставка, но и на других площадках. Таким образом посетитель, обойдя, скажем так, пять разных площадок, составит себе представление о том, а что же в этой стране в современном искусстве за последний год было главным. Не буду открывать секреты всех мест, но мы сейчас ведем переговоры, чтобы для нас были открыты памятники архитектуры, которые уже закрыты на ключ. Людям будет интересно.

- Вы ожидаете не только экспертное сообщество, но и просто гостей из Москвы и Санкт-Петербурга?

- Уверена, что приедут многие. Люди в столицах интересуются искусством не потому что они эксперты, а потому что открыли для себя новый мир и язык. Они готовы ездить в качестве туристов на такие мероприятия. Так что мы ожидаем особую публику. Естественно, приедут и коллекционеры, критики, искусствоведы.

- Скажите как управленец, весь ли потенциал «Арсенала» на сегодняшний день задействован с точки зрения выставочного пространства? Хотели бы вы еще больше?

- Знаете, еще больше не хотели бы. Хотели бы лучше. На самом деле у нас очень много событий. За 2018 год у нас состоялось 358 событий – это тяжеловато, ведь надо все обеспечить, это же инфраструктура, которую необходимо обслуживать. При этом делать все нужно с не очень большим штатом и с очень небольшим бюджетом по европейским меркам.

- «Перезагрузка» кремля – еще одна из тем, которая сейчас обсуждается в публичном пространстве. Мне очень понравился проект, подход. Очевидно, что «Арсенал», как значительная часть кремля, тоже принимает в этом участие. Расскажите об этом поподробнее: что вы делаете?

- Так получилось, что, когда «Арсенал» открывался, все удивлялись, как современное искусство будет размещаться в кремле, не понимали, зачем это нужно. А сейчас оказалось, что это некий центр притяжений и музеефикации кремля – в нем много музеев, и их надо связать. И именно через современность они будут связываться. Получилось так, что с «Арсенала» все началось, и процесс пошел дальше. И мы рады, что можем принести пользу в этом смысле.

- Еще один вопрос задам – по поводу нехватки площадок. Если появятся конкуренты, вам будет неприятно?

- Наоборот. Мы очень любим конкурентов, потому что в бизнесе конкурент опасен, наверное, а в культуре – полезен. Когда он появляется, его тут же надо делать партнером. И он уже твой самый главный сторонник. Мы сотрудничаем с многими пространствами в Нижнем Новгороде, мы - не конкуренты друг другу. Мы на одной территории.

- Вы знаете, что была презентация Культурного образовательного центра на Стрелке. И картинки, которые показали, очень впечатляют. Как вы оцениваете эту идею?

- Я оцениваю позитивно то, что об этом надо думать. Чудесно, что стоят ажурные конструкции, их обязательно нужно сохранить физически, реставрационно. Но, мне кажется, важно не торопиться, делать последовательные шаги: исследовать вопрос, максимально привлекать специалистов, проводить конкурсы. И история обязательно сложится на пользу в культурном смысле хотя бы потому, что это не нижегородское, а общероссийское пространство. Мы должны понимать степень ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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