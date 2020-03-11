2020-03-11T13:08:29+03:00
Происшествия

«Угрожал, а потом вызвал дружков»: В Нижнем Новгороде таксист избил девушку на глазах у прохожих

Пострадавшую доставили в больницу с травмами [фото]
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде таксист избил девушку на глазах у прохожихВ Нижнем Новгороде таксист избил девушку на глазах у прохожихФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В последнее время в Нижнем Новгороде участились ЧП с участием таксистов: жители не перестают жаловаться на неадекватных водителей. Если до этого в качестве пострадавших оказывались в основном пассажиры, то теперь дело дошло и до проезжающих мимо людей.

Несколько часов назад в Сормовском районе жертвой таксиста стала молодая нижегородка – они не смогли разъехаться на своих машинах на перекрестке. Как утверждают очевидцы, которые и рассказали о случившемся в социальных сетях, мужчина-таксист ввел девушку в заблуждение: не включил поворотники.

- Девушка сделала ему замечание, после чего было нанесено несколько ударов в области головы и шеи. Водитель такси был неадекватен и вел себя агрессивно, - пишет автор поста, пожелавший остаться анонимом.

Участники спора не смогли разъехаться на своих машинах на перекрестке Фото: СОЦСЕТИ

Участники спора не смогли разъехаться на своих машинах на перекресткеФото: СОЦСЕТИ

Скорую помощь пострадавшей автоледи вызвали сотрудники магазина, которые увидели в окно, как мужчина ее избивает.

- Также водитель такси стал угрожать и вызвал своих дружков, после чего, его дружки приехали и стали фотографировать машину девушки. У нее все лицо было в крови. В больнице наложили швы на раны, - продолжают очевидцы.

Мнения нижегородцев в комментариях под постом разделились: одни накинулись на таксиста с обвинениями, а другие считают, что девушка не должна была лезть на рожон.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавшую доставили в больницу с травмамиФото: СОЦСЕТИ

Чтобы выяснить подробности случившегося, «Комсомольская правда» отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

- Заявление от потерпевшей поступило в отделение полиции 10 марта. Чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В январе 2020 года в Нижнем Новгороде водитель такси избил пассажирку - набросился на нее с кулаками, потому что поездка показалась ему не выгодной.

- У нее была температура +38. На что водитель начал ее оскорблять и вышвыривать из машины. В конечном итоге он вышвырнул ее и избил. Заказ был от Ильинки до центра Сормова, стоил 273 рубля, - рассказал тогда муж потерпевшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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