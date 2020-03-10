Семь аварийных кровель отремонтировали в Нижегородской области. Пять из них находятся в Нижнем Новгороде. Как сообщил генеральный директор Фонда капремонта региона Дмитрий Гнатюк, изначально ремонт крыш был запланирован на более поздний срок.

Оценив техническое состояние, специалисты фонда заключили, что кровли угрожают жизни и здоровью жильцов. Для срочного решения вопроса потребовалось вмешательство руководства Фонда и районных администраций. После серии выездных комиссий, реконструкция началась в 2019 году.

«Откладывать было нельзя»: Семь опасных крыш отремонтировали в Нижегородской области. ФОТО: Фонд капремонта Нижегородской области

- Ремонт аварийных кровель откладывать нельзя, люди не должны жить не просто с протекающим потолком, а с крышей, которая в любой момент может упасть на голову. Поэтому для более оперативного реагирования в Фонде создана специальная комиссия, которая рассматривает все обращения и принимает решение о проведении капитального ремонта за счет средств регионального оператора раньше обозначенных в программе сроков, - сказал Дмитрий Гнатюк.

В фонде также сообщили, что сейчас ведется ремонт еще двух проблемных кровель. Уже в марте должна завершиться реконструкция крыш домов на улице Глеба Успенского,15 и улице Гончаров,2.

Еще для трех жилых зданий Сормовского района определен подрядчик. Это дома на улицах Чугурина, 1, Мокроусова, 4 и Вождей Революции, 5.

Все работы подрядная организация должна будет выполнить за 120 дней.

«Откладывать было нельзя»: Семь опасных крыш отремонтировали в Нижегородской области. ФОТО: Фонд капремонта Нижегородской области

Напомним, усилить работу по выявлению недобросовестных поставщиков поручил правительству региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, фонду капремонта поручено повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов и качество работ. Следует также оптимизировать взаимодействие с подрядчиками и жителями.

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