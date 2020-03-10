Стена каменной хозпостройки рухнула на личные автомобили нижегородцев, проживающих в доме №3 на улице Канавинской.

Как рассказала «Комсомолке» владелица одной из машин Полина, обрушение произошло около 7:45 утра 10 марта.

Стена хозпостройки рухнула прямо на автомобили нижегородцев на улице Канавинской. Фото предоставлено "Комсомолке"

Двухэтажная каменная постройка вызывала опасения давно из-за ветхости. Когда-то она была возведена для домов №3,3А и 2А по улице Канавинской. Там размещаются сараи, которыми пользуются жильцы.

- Дому в котором мы проживаем, уже более 100 лет. Он небольшой, каменный трехэтажный. Эта хозпостройка была построена для трех домов. В ней размещаются примерно 25 штук сарайчиков 3х1 метр. Ранее в некоторых домах были общежития, и каждой семье выдавались сарайчики, все ими пользовались. Потом наш дом определили домоуправляющей компании, а хозпостройки так и остались. Насколько мне известно, хозпостройки ни на чей баланс не были поставлены. Их даже нет на карте, - рассказала Полина. - Они вызывали опасения, соседи рассказывали, что обращались в домоуправляющую компанию, так как деревянные лестницы пошли ходуном, какие-то и вовсе сломались, но люди продолжали пользоваться ими, никто этого не запрещал. Кто хранил там овощи, консервы, кто колеса, кто елочные игрушки. По наследству передавались квартиры, а с ними и сараи.

Стена хозпостройки рухнула прямо на автомобили нижегородцев на улице Канавинской. Фото предоставлено "Комсомолке"

Нижегородка также сообщила, что обвалилась одна их боковых стен хозпостройки. Сейчас автовладельцы решают, как извлекать свои машины из под завалов и возмещать убытки.

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