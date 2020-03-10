Анна Гор: «Люди, которые приходят на одну выставку несколько раз – наши любимые зрители»

- Начнем с изменений. Расскажите, как так получилось, что у вас теперь есть еще один статус?

- Да, у нас теперь есть еще другие, дополнительные опции – филиал государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Как так получилось, лучше спрашивать министерство культуры, но на самом деле идея неплохая. Дело в том, что мы всегда были филиалом государственного центра. Потом его расформировали и нас присоединили к организации РОСИЗО. Это были, мягко говоря, непростые времена. А потом возникла идея сделать нас филиалами ГМИИ имени Пушкина – на самом деле это серьезный бренд. Это один из лучших музеев в стране и мы готовы с ними солидаризироваться.

- Чем этот новый статус «грозит» нижегородцам?

- Это расширяет возможности и города, и зрителей, и «Арсенала» как такового. Потому что у нас сразу появляются новые партнеры – несколько раз в гостях уже были известные французские коллекционеры Герлены. Эта фамилия знакома тем, кто понимает в парфюме. И часть своей коллекции они передали уже центру Помпиду, и он теперь ее везде показывает – в Вене был показ, а осенью он состоится в Москве в Пушкинском музее. И одновременно с этим Герлены еще одно свое детище – национальную французскую премию рисунка – покажут у нас в «Арсенале». У нас возникнет вот такой диалог выставки в Москве и выставки в Нижнем: это будут французские и не только французские авторы. Публика сможет просто курсировать из Москвы в Нижний, потому что даты вернисажа назначены с интервалом в день.

- Я правильно понимаю, что и дополнительные выставки Пушкинского музея будут время от времени приезжать в «Арсенал»? Многие нижегородцы ведь не бывали в Пушкинском музее.

- Да, конечно. Но дело даже не в том, что они там не были: посетить Пушкинский музей нижегородцу несложно, это цена билета на «Стриж». А вот увидеть другой контекст этого, соединенность с современным искусством, старого и нового, международные коллаборации – вот это интересно. Пушкинский музей в нашем лице приобретает еще одну огромную площадку.

- Наш «Арсенал» очень прилично выглядит на фоне других музеев. Я говорю не только о ремонте, сколько о духе и целостности, настроении. Тем не менее, как говорится, цыплят по осени считают: важно понимать, какое место мы занимаем на культурной карте страны. Есть же рейтинги, голосования, оценки людей. Как мы здесь себя чувствуем?

- В целом нормально. Я не очень доверяю всем рейтингам, потому что так или иначе все субъективно. Есть, например, такой известный рейтинг – ТОП-50 современного искусства – где два сотрудника «Арсенала» занимают места: я и главный куратор Алиса Савицкая. Естественно, там есть Марина Лошак, Владимир Потанин.

- Что вас волнует больше: оценки экспертов или оценки посетителей?

- Меня гораздо больше волнует то, что в этом году наша цифра посетителей превысила 300 тысяч. Это очень большой поток людей. Понятно, что многие приходят не по одному разу, и это еще более ценно. Мы зовем их «качественные зрители». Люди, которые приходят именно на одну выставку несколько раз или посмотреть что-то новое, - наш любимый зритель. Иногда приходят и очень неожиданные, интересные посетители. Я на днях показывала «Арсенал» членам экспертного совета УМВД на транспорте по ПФО. Большинство из них у нас не были, но они поняли, что современное искусство – это интересно и это очень разное. Мне кажется, это крайне важно.

- Есть люди, которые любят смотреть сериалы с фекальным юмором, есть те, которые еще тянутся к искусству, а есть те, которые уже дотянулись. Вы работаете только с подготовленной аудиторией? Или с любой?

- Абсолютно с любой. У нас даже на нашем плакате написано: «Арсенал» открыт для всех! И это правда.

- У вас есть какие-то результаты, к которым вы должны стремиться? Количество посетителей, например. Или вы сами себе их ставите?

- Есть такая вещь – государственное задание. От него зависит, сколько денег из бюджета нам субсидируют. Наше госзадание немного меньше, чем мы реально делаем: и по количеству выставок, и по количеству посетителей. Мы всегда чуть-чуть на шаг вперед стараемся работать.

- Есть люди, которые не понимают смысла существования «Арсенала» - они пишут об этом в соцсетях. Вы нормально к этому относитесь?

- Конечно, мы относимся к этому нормально. Так было всегда: кому-то интересно высокое, а кому-то – массовая культура.. Просто соцсетей не было, вот и все. Раньше они были на лавочке.

- Вас не расстраивает то, что вы стараетесь, показываете важные вещи, и вдруг появляются люди, которые этого не понимают? Не плачете внутри себя?

- Нет, я совершенно не плачу. Потому что знаю, что в Европе не 100% населения ходят сейчас на выставки. Кто-то смотрит сериалы, кто-то смотрит кино, а кто-то вообще ничего не смотрит. Это зависит от очень многих факторов: в том числе и от уровня жизни, и от образования, и от особенности личности. Почему нам переживать по этому поводу? Надо просто делать свое дело.