Глеб Никитин поздравил нижегородок с Международным женским днем

С Международным женским днем поздравил нижегородок губерантор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что 8 марта является одним из самых светлых в году, когда принято дарить цветы, стихи и открытки.

- Поздравления родных, коллег и близких - все это создает неповторимую атмосферу этого дня. Хочется, чтобы каждая женщина знала и помнила о своей уникальности и красоте! Красоте не только внешней, но и внутренней. Самое приятное, когда видишь, как светятся глаза наших любимых, - отметил Глеб Никитин.

Особые слова благодарности глава региона адресовал женщинам-ветеранам и труженицам тыла.

- В этом году особые слова благодарности женщинам-ветеранам - фронтовичкам и труженицам тыла. Во многом именно вы вынесли Великую Победу на своих хрупких плечах. Лечили раненых на передовой и в тылу, стояли у станков, трудились в полях. Защищали от врагов небо над Горьким девушки-зенитчицы. Кто как не вы - жены и дочери фронтовиков - вдохновляли их на ратные подвиги!.. Навсегда останетесь вы в памяти народа, в истории страны, и всегда мы будем восхищаться вами, - сказал губернатор.

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