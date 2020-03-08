2020-03-08T11:13:30+03:00
Общество

Двухсотметровое Знамя Победы развернули на открытии акции «Навеки в камне, навеки в памяти» в Нижнем Новгороде

Акция призвана привлечь внимание к эпизодам осквернения памятников советским воинам
Елена КАРАЛ
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Двухсотметровое Знамя Победы развернули на открытии акции «Навеки в камне, навеки в памяти» в Нижнем Новгороде ФОТО: «Российское кадетское братство»Двухсотметровое Знамя Победы развернули на открытии акции «Навеки в камне, навеки в памяти» в Нижнем Новгороде ФОТО: «Российское кадетское братство»
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Двухсотметровое Знамя Победы развернули в Нижнем Новгороде 7 марта на торжественной церемонии открытия нижегородского этапа Всероссийской акции «Навеки в камне, навеки в памяти». Событие приурочено ко Дню Победы, сообщает нижегородское регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство».

Мероприятие проходило при участии ветеранов, местных жителей, юнармейцев, представителей городской администрации, силовых структур, ветеранских и кадетских организаций. Кроме того, к церемонии присоединились члены федерации мотокросса Нижегородской области и мотоклуба «Ночные волки».

Алое полотнище развернули в парке «Дубки». Теперь похожее действо планируют провести в каждом из регионов России, а финал акции состоится в берлинском в Трептов-парке.

Двухсотметровое Знамя Победы развернули на открытии акции «Навеки в камне, навеки в памяти» в Нижнем Новгороде ФОТО: «Российское кадетское братство»

Двухсотметровое Знамя Победы развернули на открытии акции «Навеки в камне, навеки в памяти» в Нижнем Новгороде ФОТО: «Российское кадетское братство»

Акция «Навеки в камне, навеки в памяти» призвана почтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом. Организаторы стремятся также обратить внимание общества на эпизоды осквернения памятников советским воинам и акцентировать внимание на важности сохранения истории.

Глава нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации Российское Кадетское Братство, подполковник морской пехоты Валерий Петянин поблагодарил организаторов за приглашение поучаствовать в акции, приуроченной к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

- Святой долг каждого российского гражданина - хранить память о подвигах наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей бушевал огонь войны, убивая людей и уничтожая всё, что было создано их трудом. Десятки миллионов сыновей и дочерей потеряла наша многострадальная Родина. Память об этом должна жить в веках, - отметил Валерий Петянин.

Участники мероприятия послушали музыку, стихи, военные песни в исполнении группы «Фортуна Победы». Маленькие нижегородцы смогли посоревноваться в поэтическом искусстве, почитать патриотические стихи о России и Победе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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