«С детьми сорвалась к нему на помощь в Барнаул»: Альфонс сбежал из-под суда с влюбленной нижегородкой, которую обманул на 7 млн рублей

С 2019 года многие девушки, обманутые Андреем, никак не могут вернуть свои деньги. Фото: СОЦСЕТИ

Год назад мы рассказывали в «Комсомолке» о том, как альфонс, притворявшийся бизнесменом, развел замужнюю нижегородку на семь миллионов рублей. Мужчина познакомился с ней через социальные сети для серьезных отношений и во время общения окончательно очаровал: умный, смешно шутит, всегда поддержит... Казалось бы, мечта! А выяснилось – мошенник. Альфонс, живущий за счет женщин, который их обкрадывал и потом исчезал. Многие обманутые подавали на Андрея Солигина (имя изменено – прим.) заявления в полицию, но уголовные дела так и не возбуждали. Не так давно в этой истории произошёл новый виток с судебным разбирательством и настоящим тюремным сроком.

В любовную ловушку попалась бизнес-вумен из Павлова

Сдвинулось всё с мёртвой точки, когда в 2021 году к адвокату обратилась жительница города Павлово в Нижегородской области Алина Богданова (имя героя изменено – прим.). Женщина рассказала, что она замужем за инвалидом-колясочником и у них есть дети, но на стороне у неё был роман с неким Андреем. Отношения продолжались около 2-3 лет, мужчина засыпал её комплиментами и обольстительными речами.

– За время общения она перевела ему семь миллионов рублей. Андрей рассказал, якобы средства нужны взаймы для поддержания бизнеса в торговом центре. Деньги для него Алина брала в кредит через ИП на фирму, – рассказал «Комсомолке» юрист Максим Суров. – Через какое-то время он пропал, а женщина обратилась в полицию с заявлением, где ей отказали в возбуждение дела. Тогда она обратилась ко мне и попросила помощи, чтобы его привлекли к уголовной ответственности.

Вернуть утраченные деньги пострадавшей удалось через суд в начале весны 2022 года. С альфонса должны были взыскать 6 миллионов 22 тысячи 350 рублей, а также процент за пользование чужими деньгами в размере чуть более 160 тысяч и за судебные расходы 42 тысячи рублей. Деньги намеревались получить со средств, лежащих в банках Андрея Солигина, с его заработной платы и какой-либо недвижимости.

Бежал в Барнаул и развёл на деньги новую жертву

Спустя полгода адвокату Максиму Сурову позвонили из Барнаула, ведь альфонс, с которым он так боролся, активизировался там. Андрей работал по обкатанной схеме: знакомство в сети, красивые слова о любви и своем богатстве, а затем выманивание денег.

– Он общается со своими «жертвами» минимум полгода или год. Представляется хорошим человеком, говорит, что есть бизнес в Москве, раз в три месяца по курортам катается и сейчас якобы занимается развитием торговых центров, – поделился адвокат. – Девушка из Барнаула влюбилась. Позвала его к себе жить. Я с ней общался, и она сказала, что за то время, которое они провели вместе, он её морально уничтожил. Как она сказала, он умеет к себе располагать, и у неё было ощущение, что подливал ей какие-то снотворные.

В Барнауле Андрей прожил полгода и за это время «заработал» ещё три миллиона рублей. Однако попался «сердцеед» вовсе не на мошенничестве, заявление на него женщина написала лишь тогда, когда заметила пропажу золота из квартиры.

– В полиции его опросили и отпустили под подписку о невыезде. Он в Барнауле никак не зарегистрирован, у него нет там постоянного места жительства. Квартиры менял. Он отшельник, ни с кем не общался. Только с девушкой и её родственниками, – объяснил Максим Суров.

Сначала дали «условку», но потом сменили приговор на реальный срок

Андрея Солигина посадили в СИЗО на время судебного разбирательства по статье «Кража». Там он провел четыре месяца, за это время исхудав и побледнев. Перед тем как оказаться за решеткой Андрей успел позвонить свой возлюбленной из Павлова и признался ей в любви. Он клялся, что она для него единственная и неповторимая, никто кроме неё не нужен.

– Речи эти, видимо, подействовали. Она с детьми сорвалась к нему в Барнаул на помощь. Она даже забрала заявление из полиции и написала, что никаких претензий к нему не имеет. А он ведь её на семь миллионов обманул, – говорит юрист. – Она для него даже адвоката наняла, помогала всеми силами избежать наказания.

Сначала Андрея приговорили к 3 годам условно и отпустили. Мужчина вместе с нижегородкой тут же скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшая из Барнаула и прокуратура обжаловали вынесенный приговор и добились того, чтобы его сменили на два года в колонии строгого режима.

Угрожал адвокату и просил забыть про его существование

– На апелляционной инстанции его не было, через адвоката передал, чтобы рассмотрели без его участия. К слову, за неделю до этого заседания он избил человека во Владимире, там на него заявление написали, но он вновь куда-то уехал, – делится Максим Суров. – Если в течение определенного времени он добровольно не явится к правоохранителям, то его объявят в федеральный розыск. Вот только он боится тюрьмы и сам не придёт. Последняя информация поступила, что он сейчас находится в Москве.

С 2019 года многие девушки, обманутые Андреем, никак не могут вернуть свои деньги. Пишут жалобы в прокуратуру, в частности в Нижнем Новгороде, но дело с места не двигается. Жертвы переживают, что все сроки пройдут, а альфонс так и останется безнаказанным.

– Он всем говорит женщинам, что ему ничего не будет, что он бессмертный. Человек уже потерял стыд, – рассказывает юрист. – Он даже мне звонил и писал, угрожал. Говорил, чтобы я забыл про него и этим делом не занимался, иначе мне будет очень плохо. Внутренне, конечно, я переживал, у меня семья. Неизвестно же, какой он человек. Тем более в 2011 году он сидел за разбой четыре года.