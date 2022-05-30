Суд арестовал автомобилистку, сбившую двух девочек-подростков в Нижегородской области

Подозреваемая находилась за рулем без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Под стражу заключена автомобилистка, сбившая двух девочек-подростков в Нижегородской области в ночь с 28 на 29 мая. Одна из пострадавших девушек погибла, а другая оказалась в больнице.

- В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, что жуткая авария произошла в посёлке Уста Уренского района – там автомобиль «Tingo» выехал на встречку и наехал на двух пешеходов, девушек 15 и 16 лет. За рулем находилась 34-летняя женщина, она была пьяна и управляла машиной без прав. Помочь подросткам после столкновения виновница ДТП не решилась и скрылась с места происшествия.

ДТП произошло в ночь на 29 мая 2022 год в посёлке Уста. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– 36-летняя местная жительница, ставшая очевидцем наезда, попыталась оказать помощь пострадавшим, но в это время на неё и девушек наехал мопед, – добавили в пресс-службе СУ СКР по региону. – Мопедом управлял 13-летний подросток, он также скрылся с места ДТП.

Известно, что 16-летняя девушка скончалась от полученных травм на месте происшествия. Тем временем, другая девочка и женщина, пытавшаяся оказать им помощь, были госпитализированы.

Тем временем, 13-летнего подростка, управляющего мопедом, удалось найти и сейчас с ним работают следователи. Транспортное средство было изъято.

Расследование уголовного дела продолжается.

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