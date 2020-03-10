2020-03-10T10:35:52+03:00
Общество

В Нижегородской области появился «Эропорт»

В Сарове жители обсуждают вывеску местного аэропорта
Елена ЛАЗАРЕВА
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"Эропорт для амолетов и ертолетов",- шутят саровчане. Фото группы "Мы из Сарова"."Эропорт для амолетов и ертолетов",- шутят саровчане. Фото группы "Мы из Сарова".
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В соцсетях повились забавные фотографии из Сарова. С вывески местного аэропорта отвалилась первая буква, и теперь вместо сооружения для приема и отлета воздушных судов, у саровчан есть свой уникальный «эропорт».

Многие отнеслись к произошедшему с юмором. Посыпались предположения, куда можно улететь из комплекса с таким двусмысленным названием – «на седьмое небо?». Ольга Власова прогнозирует, что в «эропорту» будут приземляться «амолеты и ертолеты».

Напомним, в 2018 году в закрытом городе заложили новую современную взлетно-посадочную полосу. Планировалось уже к концу прошлого года модернизировать и провести реконструкцию саровского аэропорта. Но сроки ремонта сдвинулись.

В декабре прошлого года сообщалось, что строительство аэродрома в Сарове завершено примерно на 90%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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