Автомобилист погиб, вылетев с дамбы в Горьковское море

Жуткая авария произошла в ночь на понедельник, 9 марта 2020 года, в Городецком районе Нижегородской области – 31-летний мужчина вылетел на иномарке с дамбы прямо в Горьковское водохранилище. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Трагедия произошла около 01:05 на 48-м километре автодороги Линда – Городец – Заволжье. По предварительной информации, 31-летний водитель иномарки со стажем вождения 7 лет не справился с управлением и врезался в отбойный брус, после чего съехал и опрокинулся в водохранилище. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится доследственная проверка.

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