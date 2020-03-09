2020-03-09T13:06:44+03:00
Общество

Аномально теплая рабочая неделя ожидает нижегородцев

Температура воздуха будет достигать +7...+10 градусов Цельсия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Аномально теплая рабочая неделя ожидает нижегородцевАномально теплая рабочая неделя ожидает нижегородцевФото: Алексей ФОКИН
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Погода продолжает удивлять нижегородцев – на этой рабочей неделе в регионе установится аномальное для этого времени года тепло. Об этом свидетельствуют данные сайта погоды Gismeteo.ru.

Так, в понедельник, 9 марта, температура воздуха составит +6 градусов днем и около нуля ночью при переменной облачности. Во вторник разогреет до +8 градусов, однако возможны осадки в виде дождя и даже мокрого снега. Самым теплым днем станет среда, 11 марта – столбики термометров поднимутся до +10 градусов Цельсия, но небо будет плотно затянуто тучами, возможен небольшой дождь.

В четверг начнет холодать – дневная температура воздуха понизится до +7 градусов Цельсия, весь день будет идти дождь. Аналогичная погода, но с прояснениями, сохранится в пятницу, 13 марта. В субботу будет +6 градусов при переменной облачности и небольших осадках, а вот в воскресенье температура воздуха резко опустится до нуля градусов, а ночью – до -3 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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