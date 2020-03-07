2020-03-07T09:58:07+03:00
Общество

А потом ты взрослеешь: психиатр рассказал всю правду о возрастных психологических кризисах

По мнению врача, настоящих кризисов не так много
Елена КАРАЛ
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А потом ты взрослеешь: психиатр рассказал всю правду о возрастных психологических кризисахА потом ты взрослеешь: психиатр рассказал всю правду о возрастных психологических кризисахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Возраст – понятие не только физиологическое, но и психологическое, считают специалисты. А вот пресловутые возрастные кризисы, о которых каждый из нас слышал не раз – явление, овеянное множеством мифов, считает врач-психиатр, кандидат медицинских наук Феликс Банщиков.

Типичных возрастных кризисов не так много и все они происходят из-за кардинальных изменений в жизни человека. Некоторые из них связаны с физической трансформацией, а некоторые - с обстоятельствами, приводящими к переосмыслению своей жизни.

Каждый личный и социальный кризис - это своего рода вызов, отмечал психоаналитик Эрик Эриксон, автор популярной теории развития личности и восьми стадий жизненного цикла. Человеку приходится преодолевать жизненные препятствия и находить какой-то выход. И вот в процессе поиска у него в мозгах все перестраивается, и он становится более адаптивной и зрелой личностью.

Первый кризис и поиск места существования

Первый возраст, который меняет нас и наш жизненный уклад – это подростковый период. Примерно с 14 до 17 лет, мы из детей превращаемся во взрослых, приходится прощаться с относительно беззаботной жизнью и менять стереотипы поведения. Все это происходит на фоне таких стрессовых факторов, как учеба в школе, ситуация в семье, где не всегда все хорошо.

- В этот период многие начинают задумываться о том, что будет дальше, в чем смысл жизни, какое место я занимаю в ней и т.д. Все это превращается в экзистенциальный кризис. Западный психиатр, психолог и философ Виктор Франкл, много изучавший вопросы, связанные со смыслом жизни, одним из первых заговорил о подростковых экзистенциальных кризисах - кризисах некоего места существования. Далеко не все подростки справляются, проходя этот возраст. Нередко это превращается в психологический кризис, что выражается в нарушении поведения, конфликтности, криминальных поступках, употреблении алкоголя, наркотиков. Подростки также впадают в депрессивные состояния - вплоть до суицидов, - рассказал Феликс Банщиков.

Кризис среднего возраста

Это сугубо мужское состояние. Врач-психиатр говорит, что разменяв пятый десяток, мужчины впервые по-настоящему задумываются о своем возрасте. До этого они не фиксируют на нем пристального внимания, но после 40-другое дело.

- Почему кризис возникает именно у мужчин? Потому что женщины все время думают о возрасте - чуть ли ни с юных лет. Женщина постоянно задается вопросом, какой она будет дальше, что с ней будет, она постоянно отслеживает происходящее в том или ином возрасте. Поэтому все и не превращается в некий кризис, - пояснил Феликс Банщиков. - Мужчины же об этом обычно не думают, и вот наступает некое состояние после 40 лет. Становится понятно, что ты уже не юноша, что уже возраст, здоровье не то, силы не те, и начинается изменение поведения. Человек начинает себе доказывать, что он все еще молодой, все может, появляются новые увлечения вплоть до экстремальных. Начинаются отношения с женщинами намного младше, уходы из семьи, частая смена партнеров - некие попытки доказать себе, что он все тот же, который был. Со временем состояние проходит, но это статистически значимо.

Какие еще бывают кризисы?

Остальные кризисные состояния связаны не столько с возрастом, сколько с социальными изменениями, считает врач. Они могут наступать с рождением ребенка, когда для обоих родителей происходят существенные изменения. Если раньше их внимание и поступки сводились друг к другу, то теперь значительная их часть переносится на малыша. Жизнь становится зависимой от него, причем надолго.

Хорошо, если есть много денег, готовы помочь бабушки дедушки или можно нанять няню. В большинстве случаев, растет нагрузка не только на маму, но и на отца ребенка. Возрастает ответственность, мужчина лишается большой доли внимания, и далеко не все могут преодолеть этот период. Многие в это время эмоционально отдаляются и расходятся, даже если вместе живут. Иногда это обнаруживается через несколько лет.

Еще один кризис сможет наступить в момент, когда ребенок повзрослел и должен уйти из семьи. До этого вся жизнь родителей вращалась вокруг него, и каждый день был занят заботами о детях.

- После их ухода образуется некоторая пустота, которую не все могут пережить, требуется адаптация к новым условиям, и здесь все зависит от гибкости психики. Для некоторых это превращается в серьезный психологический кризис. Все остальное я бы не отнес к кризисам, - отметил психиатр.

Врач подчеркивает, что любой возрастной кризис связан с необходимостью быстрой адаптации к кардинально изменившейся обстановке. Чем резче перемены в жизни, тем вероятнее, что они приведут к кризису.

ИСТОЧНИК KP.RU

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