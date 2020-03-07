2020-03-07T11:49:13+03:00
Общество

Проигран бой, но не война! Нижегородские хоккеисты в упорной борьбе уступили лидерам чемпионата

«Торпедо» удалось перевести игру в овертайм, но соперники оказались удачливее
Елена ЛАЗАРЕВА
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У соперников были равные шансы на победу. ФОТО: сайт ХК "Торпедо"У соперников были равные шансы на победу. ФОТО: сайт ХК "Торпедо"
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На домашнем стадионе «Торпедо» никогда не может пожаловаться на пустые трибуны. Так было и в этот раз – несмотря на не слишком удачную игру, болельщики пришли на матч поддержать любимую команду. И команда, надо отдать ей должное, не подвела, показав бойцовский характер и красивую игру.

В первые же минуты игры торпедовцы имели немало шансов забросить шайбу в ворота соперника. Но в очередной раз сработало непреложное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Обидно вдвойне, потому что последовало «дежа вю» двухдневной давности: «разрезающая» передача ЦСКА оставила не у дел оборону «Торпедо», и армеец с близкого расстояния поразил ворота нижегородцев – 0:1. Торпедовцев, впрочем, такой поворот событий не сломил, и вскоре они смогли принести Нижнему Новгороду первому голевую радость в рамках текущей серии. За две минуты до перерыва шайбу буквально «затолкали» в ворота соперника под одобрительный рев трибун. Была у торпедовцев и еще одна заброшенная шайба, однако арбитры ее отменили. Второй период с точки зрения забитых шайб не порадовал, но массу эмоций болельщикам обеих команд подарил. Помимо большого количества острых моментов у ворот Андрея Тихомирова и Ильи Сорокина, команды успели провести «кулачный бой», а нижегородцы еще и отразили штрафной бросок.

Третья двадцатиминутка, несмотря на шквал голевых моментов, не принесла командам заброшенных шайб. Виной тому – отменная игра обоих голкиперов, раз за разом выручавших свои команды в казавшихся безнадежными ситуациях.

Так, на кураже, матч и «ушел» в овертайм. И здесь удачливее оказались соперники, одержавшие третью победу в противостоянии двух принципиальных соперников.

Напомним, четвертый матч серии «Торпедо» и ЦСКА состоится на льду КРК «Нагорный» 8 марта в 17:00.

Торпедовцы проиграли битву, но война еще не проиграна!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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