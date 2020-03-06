«Принимаются все меры по предотвращению распространения коронавируса в Нижегородской области», - Давид Мелик-Гусейнов

В Нижегородской области принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом в ходе оперативного совещания межведомственного штаба по противодействию коронавирусной инфекции 6 марта сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он напомнил, что региональный штаб был создан еще в январе по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он тщательно отслеживает ситуацию с заболеваемостью инфекцией. Кроме того, вопрос контролирует Роспотребнадзор, региональный Минздрав и другие ведомства.

- Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. По данным, которыми мы располагаем, в Российской Федерации ситуация наиболее благоприятная относительно количества заболевших и осложнений, которых практически нет, в том числе на данный момент не вызывает опасений случай, зафиксированный в Нижегородской области. Пациентка на сегодняшний день чувствует себя хорошо. Мы активно мониторим состояние ее здоровья, чтобы предвосхитить все возможные риски, которые описаны сегодня в литературе. Но, тем не менее, эти риски не реализуются», - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, организован мониторинг за теми, с кем пациент контактировал. По словам заместителя главы региона, необходимая информация собирается дважды в день. Ситуация отслеживается не только в Нижегородской области и России, но и во всем мире.

- Мы тщательно анализируем всю клиническую картину, которая сегодня складывается в рамках распространения коронавируса и насколько это применимо к нашим условиям», - добавил он.

В заседании штаба также участвовала руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко, представители регионального министерства здравоохранения, Нижегородской областной фармации, Главного управления МЧС по региону и других профильных ведомств.