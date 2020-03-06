2020-03-06T21:30:22+03:00
Общество

«Принимаются все меры по предотвращению распространения коронавируса в Нижегородской области», - Давид Мелик-Гусейнов

Случай заболевания, зафиксированный в регионе, не вызывает опасений
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Штаб предпринимает все меры по предотвращению распространения коронавируса в Нижегородской области», - Давид Мелик-Гусейнов ФОТО: government-nnov.ru«Штаб предпринимает все меры по предотвращению распространения коронавируса в Нижегородской области», - Давид Мелик-Гусейнов ФОТО: government-nnov.ru
Изменить размер текста:

В Нижегородской области принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом в ходе оперативного совещания межведомственного штаба по противодействию коронавирусной инфекции 6 марта сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он напомнил, что региональный штаб был создан еще в январе по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он тщательно отслеживает ситуацию с заболеваемостью инфекцией. Кроме того, вопрос контролирует Роспотребнадзор, региональный Минздрав и другие ведомства.

- Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. По данным, которыми мы располагаем, в Российской Федерации ситуация наиболее благоприятная относительно количества заболевших и осложнений, которых практически нет, в том числе на данный момент не вызывает опасений случай, зафиксированный в Нижегородской области. Пациентка на сегодняшний день чувствует себя хорошо. Мы активно мониторим состояние ее здоровья, чтобы предвосхитить все возможные риски, которые описаны сегодня в литературе. Но, тем не менее, эти риски не реализуются», - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, организован мониторинг за теми, с кем пациент контактировал. По словам заместителя главы региона, необходимая информация собирается дважды в день. Ситуация отслеживается не только в Нижегородской области и России, но и во всем мире.

- Мы тщательно анализируем всю клиническую картину, которая сегодня складывается в рамках распространения коронавируса и насколько это применимо к нашим условиям», - добавил он.

В заседании штаба также участвовала руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко, представители регионального министерства здравоохранения, Нижегородской областной фармации, Главного управления МЧС по региону и других профильных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский ГУАД проверит состояние дорог после аномально тёплой зимы
В Нижнем Новгороде могут создать венчурный фонд
Директор аптеки в Нижегородской области подозревается в коррупции
В 2020 году в Нижегородской области планируется открыть 34 центра «Мой бизнес»
В Нижнем Новгороде сокращены сроки ожидания помощи для онкобольных
Нижегородец может получить до семи лет лишения свободы за кражу двух патронов
Нижегородский следственный комитет проведет проверку по факту смерти рабочего на стройке
БК «Нижний Новгород» проиграл первый матч 1/8 Лиги чемпионов
Суд изменил приговор нижегородцу Сергею Воронову, фигуранту громкого «дела Бочкарева»
Лучшего предпринимателя выберут в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области поручил выделить участок под ФОК
В Нижнем Новгороде появятся молочная ферма и сыроварня