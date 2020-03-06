2020-03-06T20:50:45+03:00
Общество

Глеб Никитин обратился к нижегородцам и призвал не поддаваться панике из-за коронавируса

В Нижегородской области развернута вся необходимая инфраструктура для контроля инфекции
Елена КАРАЛ
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Глеб Никитин обратился к нижегородцам и призвал не поддаваться панике из-за коронавирусаГлеб Никитин обратился к нижегородцам и призвал не поддаваться панике из-за коронавирусаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Не поддаваться панике из-за коронавируса и получать информацию только из официальных источников призвал жителей региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Свое обращение он опубликовал в Instagram и сообщил о том, что случай заболевания одного из нижегородцев подтвердился.

Губернатор также заверил, что штабом правительства Нижегородской области была развернута вся инфраструктура, необходимая для контроля распространения инфекции.

- Были развернуты соответствующие инфекционные койки, был подготовлен и проинструктирован персонал. При подозрении, данный пациент сразу был изолирован, заболевание у него проходит в легкой форме, поэтому панике поддаваться точно не надо, - сказал Глеб Никитин.

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Обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина к жителям региона в связи с выявленным случаем заболевания коронавирусной инфекцией
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ИСТОЧНИК KP.RU

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