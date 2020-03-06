Глеб Никитин обратился к нижегородцам и призвал не поддаваться панике из-за коронавируса

Не поддаваться панике из-за коронавируса и получать информацию только из официальных источников призвал жителей региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Свое обращение он опубликовал в Instagram и сообщил о том, что случай заболевания одного из нижегородцев подтвердился.

Губернатор также заверил, что штабом правительства Нижегородской области была развернута вся инфраструктура, необходимая для контроля распространения инфекции.

- Были развернуты соответствующие инфекционные койки, был подготовлен и проинструктирован персонал. При подозрении, данный пациент сразу был изолирован, заболевание у него проходит в легкой форме, поэтому панике поддаваться точно не надо, - сказал Глеб Никитин.