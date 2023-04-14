Два студента-медика из Египта устроили поножовщину из-за девушки в Нижнем Новгороде

Возбуждено уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

Два иностранных студента из Приволжского исследовательского медицинского университета устроили поножовщину из-за девушки на улицах Нижнего Новгорода. Конфликт произошёл между парнями из Египта в ночь с 30 на 31 марта, когда компания гуляла вместе. Как оказалось, в какой-то момент один из молодых людей оскорбил возлюбленную однокурсника, но потасовка началась только тогда, когда девушка ушла домой.

По словам очевидцев, между парнями завязалась драка. Полицию на место происшествия в ту ночь вызвала охрана медуниверситета.

– Я спросил его, почему он так сказал про неё, и началась драка. Он хотел убить меня. Он сходил в общежитие за ножом и сразу на меня. Боюсь, что еще раз такое может сделать, – рассказал пострадавший молодой человек журналистам "Кстати".

Раненный студент некоторое время провел в больнице, у него оказались повреждены печень и легкие. Сейчас иностранца выписали из медучреждения, он чувствует себя нормально и находится дома.

– У них это постоянно происходит и в общежитии тоже. Просто до такого серьезного не заходило, – поделилась студентка 3 курса ПИМУ Мария.

Тем временем нападавшего задержала полиция. В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

– Подозреваемому судом была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Когда же сотрудникам полиции стало известно, что злоумышленник отчислен из учебного заведения и в последующем может скрыться, то по ходатайству следователя мера пресечения была изменена на заключение под стражу, – рассказала Анна Протасова инспектор по особым поручениям ОИОС ГУ МВД по Нижегородской области.

В пресс-службе ПИМУ «Комсомолке» рассказали, что конфликт между иностранными студентами произошел за пределами территории высшего учебного заведения.

– Ранее фигуранты происшествия в нарушении законодательства и правил пребывания на территории университета не замечались, – объяснила руководитель пресс-службы ПИМУ Елена Сенченкова.

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