Женщина, забывшая новорожденного сына на остановке под Нижним Новгородом, проведет пять месяцев в колонии-поселении

Её признали виновной в совершении преступления по статье: «Оставление в опасности». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщину, забывшую 6-месячного сына на остановке под Нижним Новгородом, осудили на пять месяцев. Отбывать наказание она будет в колонии – поселении. Такую информацию предоставила прокуратура Нижегородской области.

Так, 35-летнюю жительницу Кстовского района признали виновной в совершении преступления по статье: «Оставление в опасности». Суд встал на сторону государственного обвинителя.

Тем временем, малыш находится в социальном учреждении.

Восстановим хронологию события, произошедшего в начале июня 2021 года. Воскресным утром пьяная женщина оставила своего грудного сына на проезжей части перед остановкой «Горный Борок» Кстовского района. А затем «забывчивая» мамочка просто ушла оттуда, оставив ребёнка в опасности.

Плачущего малыша, завернутого в кулек, обнаружили проезжающие мимо местные. Как минимум четыре автомобиля затормозили у остановки, один из водителей взял ребенка на руки и принялся звонить в экстренные службы.

Тогда малыша забрали в больницу, чтобы проверить его состояние, а полиция занялась поисками непутевой родительницы. Вскоре местоположение женщины было установлено, она оказалась многодетной матерью.

- В 2015 году решением суда Большемурашкинского района она была лишена родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей, - уточнили в правоохранительных органах. – Эти дети были переданы под опеку родственников.

Однако под её присмотром находилось ещё двое малышей - 2019-го и 2021-го годов рождения. С одним из них женщина и решила расстаться на дороге.

Впрочем, до случившегося кстовчанку не единожды привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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