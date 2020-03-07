Глеб Никитин: «Новых случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области не зафиксировано»

Новых случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции, приняты. «Нижегородская область не первый регион России, который столкнулся с коронавирусом. Поэтому все механизмы противодействия вирусу отработаны, мы находимся на постоянной связи с коллегами из других регионов», - отметил губернатор.

Глава региона призвал не доверять непроверенной информации, которая распространяется в соцсетях и мессенджерах. «Мне хотелось бы еще раз обратиться к нижегородцам с просьбой не верить фейкам. Распространяются они в основном из-за границы и преследуют цель посеять панику. Доверять можно только проверенной информации от официальных источников. Мы стараемся максимально открыто и оперативно давать все необходимые данные. Нет никакой закрытой информации, кроме той, что касается персональных данных», - подчеркнул губернатор.

Напомним, вчера в Нижегородской области лабораторно подтверждён один случай заражения коронавирусом. Заболевшая нижегородка 1993 года рождения вернулась из Милана. В данный момент она находится в одной из больниц Нижнего Новгорода.

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