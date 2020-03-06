2020-03-06T12:44:58+03:00
Общество

В Нижегородской области «похитили» «Циклопа»

Автолюбители недолго радовались новости о краже комплекса фиксации нарушений ПДД
Елена ЛАЗАРЕВА
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Камеру скоро вернут на место.Камеру скоро вернут на место.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Вчера телевидение Дзержинска сообщило о похищении комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения «Циклоп». Кража, как сообщили журналистам в местных правоохранительных органах, произошла на трассе М7 неподалеку от поселка Строителей.

«Циклоп» способен распознать 15 отклонений от правил на трассе, в том числе и на сложных транспортных развязках. Неудивительно, что новость вызвала бурный восторг у автолюбителей. «Однозначно лайк», «Молодцы!», «Красавцы, завтра за них тост!», - писали пользователи в группе телекомпании в соцсети.

Но около часа назад всех постигло жестокое разочарование. Региональный минтранс сообщил, что камеру сняли специалисты Ростелекома, потому что нужно было отремонтировать крепления - они были повреждены, камера могла упасть.

Всех ввели в заблуждение подрядчики, которые обслуживали камеру. Обнаружив пропажу, подрядчики забили в набат и написали заявление в полицию. И только потом догадались сверить информацию с заказчиком. «Заявление будет отозвано, крепления заменены, камера поставлена обратно», - сообщает минтранс.

Лучше всего прокомментировала эту ситуацию Людмила Бескудникова-Шашкова: «Так нас обрадовать, и так разочаровать!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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