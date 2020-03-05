Женское дело: Сбербанк рассказал 10 историй успеха прекрасных дам

«Слабый» пол на самом деле отнюдь не слабый: десять женщин из разных регионов и республик рассказали, каково это – становиться лучшей в своем деле, сталкиваться со сложностями и гордиться достижениями. У кого-то из них профессии самые что ни на есть женские, а кто-то смог бы заткнуть за пояс любого мужчину, но всех их объединяет одно – они каждый день делают мир вокруг себя лучше!

Татьяна Даровских (Гмызина), 44 года, город Киров, Кировская область

Я работаю диспетчером пожарно-спасательного гарнизона на Центральном пункте пожарной связи службы пожаротушения ГУ МЧС России по Кировской области. Хотя в детском саду на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» я уверенно отвечала, что буду дояркой, а в школе мечтала о карьере балерины.

Татьяна Даровских (Гмызина)Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Диспетчер – это очень ответственная работа. Когда на другом конце провода у человека беда – пожар, ДТП, обвал, угроза взрыва – нужно, сохраняя хладнокровие, быстро и четко принять информацию и выслать к месту происшествия силы и средства, необходимые для ликвидации последствий и спасения людей. Особенно трудно бывает, когда в опасности находятся дети. И когда все заканчивается благополучно, я понимаю, что все сделала правильно и выбрала замечательную профессию.

Кстати, муж у меня тоже служит в пожарной охране – его стаж составляет уже 28 лет. Сейчас он на пенсии, но все равно продолжает работать.

Что хотела бы получить на 8 Марта: Свое первое офицерское звание. В этом году исполняется 25 лет, как я служу в пожарной охране!

Любовь Пономарева, 52 года, города Ижевск, Республика Удмуртия

Я – водитель троллейбуса I класса Муниципального предприятия «ИжГорЭлектроТранс». Еще в школе я мечтала работать водителем трамвая, как одна из моих родственниц. В десятом классе мечта чуть изменилась – я поняла, что хочу держать и крутить руль троллейбуса. Сразу после окончания школы я подала документы в трамвайно-троллейбусное управление, и меня взяли на работу.

От своей работы я получаю огромное удовольствие. Моя задача – обеспечить качественную и безопасную перевозку пассажиров. Если пассажир доедет в хорошем настроении и будет доволен моей работой, в следующий раз он снова захочет проехать на нашем троллейбусе или трамвае. Когда смена проходит спокойно, без каких-либо происшествий и конфликтов, я прихожу домой с радостью и даже не чувствую усталости после рабочего дня. Иначе бы я не трудилась здесь уже 31 год!

Что хотела бы получить на 8 Марта: Конечно, многие женщины мечтают на 8 Марта получить в подарок украшения, парфюм. А я сказала свои близким: «Подарите мне просто цветы».

Ксения Логинова, 33 года, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Я работаю шеф-кондитером в ресторанном холдинге ILYINGROUP. Это получилось совершенно случайно – я прогуляла вступительные экзамены в техникум на бухгалтерский учет и, чтобы хоть как-то выкрутиться перед мамой, отправилась по объявлению в другой техникум на кондитера сахаристых изделий. В группе были одни отличницы, и меня затянул соревновательный процесс – хотелось быть лучше, чем они! А ведь в детстве я и не думала о том, чтобы стать кондитером – мечтала о работе милиционера.

Больше всего мне нравится делать своими руками десерты, это для меня настоящая магия. Хотя в работе случалось всякое – например, лет десять назад у меня ночью взорвались 54 банки сгущенки! Это была полная катастрофа, липкая сгущенка была повсюду, белая кухня превратилась в сладкую комнату коричневого цвета, мы отмывали ее целый день. Но это не заставило меня разлюбить мою работу. А недавно мы с командой участвовали во всероссийском чемпионате Chef a la Russe – и победили! В марте поедем представлять Нижний Новгород в финале в Москве.

Что хотела бы получить на 8 Марта: Подарки – это эмоции. Для меня лучшим подарком является отдых в «местах силы». Я бы хотела поехать в Москву или в деревню Чулково.

Гульнара Каюмова, 47 лет, город Казань, Республика Татарстан

Я – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Департамент продовольствия и социального питания города Казани». Мечты стать экономистом у меня в детстве не было, но я с детства тянулась к цифрам, очень хорошо училась. В моей работе тоже нужно быть отличницей: делать все правильно, эффективно и рационально. А в свободное время я люблю что-нибудь делать своими руками – вяжу и шью для родных, очень люблю готовить.

Что хотела бы получить на 8 Марта: Путешествие в какое-нибудь умиротворяющее место – где тихо и свежий воздух.

Надежда Безина, 61 год, город Саранск, Республика Мордовия

Мама всегда говорила мне, что я буду агрономом, потому что походка у меня мужская. А я в то время хотела стать учителем. Но так вышло, что я пошла учиться на агронома, и ни разу не пожалела, что выбрала именно эту профессию! Сейчас я старший технолог цеха №3 АО «Тепличное», и работаю в этой компании уже 40 лет. Моя задача – правильно организовать работу по технологическому процессу. Но для выращивания овощей недостаточно просто следовать технологии – надо любить растения!

Я всегда говорю своим тепличницам – а у меня их 60 человек – растения как дети, а вы для них родители. Я стараюсь для всех создавать хороший настрой. Овощи это чувствуют и в заботливых руках растут лучше. Не зря наш цех часто бывает в передовиках!

Все свободное время я провожу в деревне в родительском доме, и там у меня тоже есть своя тепличка. Видимо, это уже болезнь – я не могу сидеть спокойно, мне надо постоянно работать!

Что хотела бы получить на 8 Марта: Для меня лучший подарок на 8 Марта – это счастливые люди вокруг. Чтобы все улыбались, жили в достатке, чтобы было много добра и не было болезней.

Наталья Мухина, 70 лет, город Владимир, Владимирская область

Я работаю врачом-педиатром в ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» в городе Владимир с 1977 года – с самого открытия нашей больницы. Я росла во врачебной семье, так что выбора профессии передо мной не стояло. Мама была врачом-педиатром, папа хирургом. Мой муж – анестезиолог-реаниматолог, а один из наших сыновей стал челюстно-лицевым хирургом.

Мне нравится моя работа, нравится работать с детьми. Они поправляются, они смеются, от них больше отдачи. Конечно, было и много тяжелых больных, сложных, у кого-то были проблемы с родителями, они убегали, мы искали их с полицией... Нестандартные ситуации мы стараемся решать быстро в коллективе. Если нужно, консультируемся с другими центрами, сейчас появилась телемедицина.

Что хотела бы получить на 8 Марта: Я хочу, чтобы пришли дети и внуки с цветами. Или хотя бы позвонили и все, больше ничего. Не люблю материальные подарки, это у нас особо и не принято. Вот придут внуки с цветочками, вот и хорошо!

Надежда Аверина, 61 год, город Чебоксары, Республика Чувашия

Я – заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист БУ «РКБ» минздрава Чувашии, внештатный эксперт минздрава Чувашии. Моя бабушка с детства была уверена, что я стану врачом, и я ни разу не пожалела, что она оказалась права! Я руковожу эндоскопической службой, стараюсь повысить эффективность диагностической и лечебной эндоскопии. Одна из самых важных задач нашей работы – выявление онкологической патологии на ранних стадиях и профилактика развития злокачественных новообразований.

В свободное время я уделяю особое внимание своей семье, люблю читать медицинскую и художественную литературу. А главное мое хобби – это цветы, разведением различных видов которых я занимаюсь на даче.

Что хотела бы получить на 8 Марта: Конечно же, цветы – олицетворение любви, красоты и семейного благополучия. Это лучший подарок для женщины!

Танзиля Назипова, 45 лет, город Нижнекамск, Республика Татарстан

Я – начальник склада вооружения ФКУ ИК №4 УФСИН России по Республике Татарстан. О такой профессии я, конечно, не думала, но с детства мечтала носить погоны, как у старшего брата, военного. Так что, когда случай представился – не побоялась и аттестовалась! Я отвечаю за сохранность вооружения, очень люблю свою работу. В свободное время люблю танцевать, увлекаюсь восточными танцами.

Что хотела бы получить на 8 Марта: Самый желанный подарок для меня – путевка в Стамбул или Прагу. Я мечтаю много путешествовать и увидеть весь мир своими глазами!

Ирина Корюкина, 67 лет, город Пермь, Пермский край

Я занимаю должность ректора Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера. Я доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Моя мама работала педиатром и часто брала меня с собой в больницу, где я с раннего детства общалась с ее коллегами-врачами. Так что вопрос моей будущей профессии даже не обсуждался – хотя я закончила языковую школу и одно время хотела стать переводчиком.

Моя работа – это все, что касается развития вуза в целом. Это и продвижение проекта по обучению иностранных студентов, и привлечение новых ресурсов для расширения вуза, и реставрация нынешних помещений, и усовершенствование учебной базы... Это постоянный, никогда не прекращающийся процесс.

Параллельно я занимаюсь и общественной деятельностью, являюсь депутатом Законодательного собрания Пермского края, веду активную законотворческую деятельность. Когда я решила пойти в депутаты, я получила гигантский жизненный опыт. Я проводила много встреч с самыми разными людьми, столкнулась с огромным количеством вопросов и проблем, о которых раньше даже не подозревала.

Все свое свободное время я стараюсь проводить с детьми – их у меня трое. Мы с ними вместе путешествуем, я беру их с собой, когда еду на территорию края. Старший сын Александр серьезно занимается футболом, сейчас тренируется в Сербии. Средняя дочка Полина готовится к поступлению в вуз, а младшая Катя пока пробует все, что ей хочется – балет, современные танцы. Она любит математику и конструирование и хочет быть стоматологом.

Что хотела бы получить на 8 Марта: Главный подарок - это чтобы мои дети были рядом. Когда они рядом, я счастлива.

Ольга Новоселова, 54 года, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

С октября 2019 года я – председатель Йошкар-Олинской городской организации Общероссийского профсоюза образования. Мой стаж работы в сфере образования – 32 года, а любовь к этой профессии заложили еще мои родители, которые тоже были работали преподавателями. В 2006 году я стала кандидатом педагогических наук, много публиковалась в научных журналах.

При этом педагогическую деятельность я постоянно совмещаю с социально-общественной работой, являюсь председателем участковой избирательной комиссии №92. Так что, наверное, неслучайно жизнь привела меня в профсоюз как массовую общественную организацию, имеющую более чем столетнюю историю!

Я трудоголик, стараюсь найти интерес во всем, что я делаю. А свободное время предпочитаю проводить с семьей и друзьями, организовывать поездки и праздники. Люблю учиться и участвовать в различных тренингах, веду свой блог. Наши дети живут и работают в Москве, так что я – «виртуальная бабушка»!

Что хотела бы получить на 8 Марта: В преддверии Международного женского дня женщинам хочется пожелать найти свое предназначение в жизни и быть здоровой и счастливой! Подарок? Возможность поучиться чему-то новому инновационному, чтобы потом применить знания в личной жизни и в своей работе! Ну а материальный подарок – новенький планшет для работы!

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