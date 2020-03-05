Жители поселка Сокольское и нижегородцы вынуждены пользоваться такси из-за отмены рейса автобуса № 536

Жители поселка городского типа Сокольское и Нижнего Новгорода вынуждены пользоваться такси из-за отмены утреннего рейса 536 автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщил нижегородец Сергей Ипатов. По словам мужчины, ему регулярно нужно ездить в Сокольское, чтобы доставлять лекарства инвалиду. Раньше он пользовался автобусом, который отправлялся из Нижнего Новгорода в 7.10, но теперь его отменили, и приходится пользоваться услугами частных перевозчиков.

- Раньше я садился на автобус, который выезжает из Нижнего Новгорода в 7 часов утра и в 10.30 я уже был в Сокольском. Вечером, в полпятого я возвращался обратно в Нижний. Отменили автобус, я стал выяснять, почему – ведь мне надо возить лекарства инвалиду туда. Начинаю искать такси от Заволжья до Сокольского – 1300 рублей. Стали искать попутчика, вроде нашли, на троих разделили, получилась приемлемая цена. Когда я стал выяснять, из-за чего отменили рейс, оказалось, что у них автобус техосмотр не прошел. Вот уже два месяца Сокольское оторвано от цивилизации. Люди кто как выкручиваются, - рассказал Сергей Александрович.

Нижегородец также отметил, что частные перевозчики неплохо зарабатывают на проблемах с транспортной доступностью Сокольского. В социальной сети «ВКонтакте» даже появилась группа «Попутчик Сокольское». Судя по периодичности публикаций, сообщество представляет собой что-то вроде виртуального автовокзала. Только основной вид транспорта здесь – такси.

Информацию об отмене утреннего рейса автобуса № 536 из Нижнего Новгорода (в 7.10) и обратно из Сокольского (в 16.30) подтвердили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

По информации министерства, прибывая в Нижний Новгород, водитель раньше ночевал в гостинице одного из пассажирских предприятий. Утром он проходил медосмотр, а автобус – предрейсовое обследование. Потом на предприятии сократили ставку выпускающего механика, поэтому предрейсовый осмотр стал невозможен.

За отсутствие отметки о нем на водителя и на МУП «Сокольское ПАП» было составлено административное дело. Затем предприятие и вовсе сократило количество рейсов из-за недостатка пассажиров.

- Одним из решений данного вопроса является ежедневный приезд механика (на основе договора) к месту стоянки автобуса для его предрейсового осмотра и выпуска на линию. Данный вопрос сейчас обсуждается, - сообщили в региональном министерстве транспорта о дальнейших планах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.