«Смотреть больно»: Рыбаки обнаружили десятки мертвых лещей на льду Волги в Воротынском районе

Жуткую картину увидели нижегородцы на Волге пару дней назад. На льду вокруг проруби, сделанной рыбаками, лежали десятки мертвых лещей - их буквально выбросили на поверхность и оставили погибать.

ЧП произошло на Лысой горе в районе Васильсурска.

- Увидел огромную стаю ворон,стало интересно, подошел и увидел такое, много крупного леща. Весь поклеванный,но не тухлый! Объясните, почему его бросили, не взяли, что с ним не так! Жалко такое видеть! - написал очевидец в одном из рыболовных пабликов.

Возмущениям нижегородцев нет предела.

- Смотреть больно, - пишет Антон Залетов в комментариях.

- В этом районе вообще беспредел! Местные вообще никого не боятся! - добавил Александр Гончаров.

- От браконьерства, к сожалению, никуда. Все мы в какой то степени браконьерим иной раз,а это факт зажравшихся, как говорится, в семье не без урода. Даже если он селитерный,а тут скорее этим и попахивает, ну сложи в мешок, и с глаз долой, как-нибудь по-человечески надо себя вести. А тут да ,слов нет, ВАРВАРСТВО, - считает Андрей Казаринов.

В адрес «авторов» этой картины посыпались нецензурные выражения и оскорбления. К слову, ситуацией уже заинтересовался Госветнадзор - специалисты проведут проверку и накажут нарушителей.

Специалистами отобраны пробы от трупов рыбы на исследование в лабораторию для выяснения причины гибели.

- С целью установления факта правонарушения и привлечения лиц к административной ответственности информация направлена в территориальное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе правительства Нижегородской области.

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