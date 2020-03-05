2020-03-05T11:01:39+03:00
Звезды

«Маньяк, способный убить в любую секунду»: Олег Тактаров рассказал о съемках в боевике «15 минут славы» с Карелом Роденом

Знаменитый нижегородец ударился в воспоминания о своих первых шагах в голливудском кино [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: кадр из фильма "15 минут славы".Фото: кадр из фильма "15 минут славы".
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Актер и чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров ударился в воспоминания о своих первых шагах в большом голливудском кино. В Инстаграме знаменитости появилось фото с Карелом Роденом, с которым Тактаров снялся в боевике Джона Херцфелда «15 минут славы» (16+).

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Олег Тактаров снялся с Карелом Роденом в триллере "15 минут славы"
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- Четыре месяца съемок мы жили в своих образах. Как только съемки закончились, следующий день мы уже были сами собой, - поделился нижегородец. - Карел очень мягкий, творческий человек. Полная противоположность тому, что он создал на экране.

По словам Олега Тактарова, его моментально утвердили на роль Олега Разгула. Однако проб было еще двенадцать. Причем то в Лос-Анджелесе, то в Нью-Йорке. Создатели фильма искали «Русскому медведю» партнера.

- Я ни в ком не видел Эмиля (герой, которого сыграл Карел Роден. - Прим. Ред.). Хотя ребята пробовались именитые… И тут появился Карел. Первая реакция - шок! Перед тобой маньяк, способный убить в любую секунду, - вспоминает Тактаров.

Именитый спортсмен признался, что процентов девяносто того, что зрители видят на экране во время просмотра «15 минут славы», - импровизация.

- В сценарии этого не было. Ни слов, ни действий. Но все вошло в фильм. Руководству нравилось все, что я делал. Гениальный Жан-Иф Эскоффер помогал мне с выбором кадра, композицией, помогал видеть лицо и снимал его в правильном ракурсе, - добавил звезда Голливуда.

Напомним, что в этой картине также снимались Роберт Де Ниро, Эвардр Бернс, Келси Грэммер, Шарлиз Терон и другие американские знаменитости. В широкий прокат фильм вышел в 2001 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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