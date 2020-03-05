Трамплин К-60 на Гребном канале запустят раньше срока

Долгожданный трамплин К-60, который строится на Гребном канале в Нижнем Новгороде, достроят раньше, чем планировалось изначально. Как сообщили «Комсомольской правде» в министерстве спорта Нижегородской области, предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - первый квартал 2020 года, а дата сдачи трамплина по контакту при этом - 20 апреля.

- Объект имеет высокую степень готовности. Сертификация оборудования произведена, поставка состоялась 28 февраля, - уточнили в министерстве. Сейчас рабочие выполняют монтаж лыжни.

Работы по строительству К-60 начались прошлой зимойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, строительно-монтажные работы были завершены еще в декабре прошлого года.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

История со строительством трамплина в Нижнем Новгороде тянется больше десяти лет. Первые разговоры начались еще в 2010 году, но строительство переносилось сначала на 2014 год, потом - на 2016, и в конце концов проект просто заморозили. Работы возобновились весной 2018 года, когда проектная и сметная документация на строительство трамплина К-60 получила положительное заключение.

Проект тренировочного комплекса на Гребном канале, который создавался с 2011 по 2013 годы. Источник: http://www.tramplin-nn.ru/

КОНКРЕТНО

В состав тренировочного комплекса входят: трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещение для охраны, судейская и тренерская трибуны, камера хранения, лестницы, опоры освещения и сооружения инженерной защиты склона.

Длина трамплина составит 60 метров. Его строительство осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области. Бюджет - 193,1 миллиона рублей.

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