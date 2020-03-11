2020-03-11T12:22:46+03:00
Общество

Новый поворот: На месте обрушившегося общежития на Самочкина хотят построить здание суда

Подрядчик должен снести пятиэтажку до конца апреля [видео]
Юлия ИСАЕВА
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На месте обрушившегося дома на Самочкина хотят построить здание судаНа месте обрушившегося дома на Самочкина хотят построить здание судаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Скандалы и споры вокруг дома на Самочкина, который обрушился почти шесть назад, не утихают до сих пор. Уголовные дела, обвинение чиновников в халатности, десятки жильцов, оставшихся без крыши над головой, - весной 2020 года здание наконец-то начали сносить. Как рассказали «Комсомольской правде» в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода, подрядчик должен сравнять дом с землей до 27 апреля.

После того, как аварийное здание снесут, на его месте начнется новая стройка. Сначала там планировали возвести школу на 90 мест, но потом мнение поменялось – депутаты гордумы решили, что 11-этажный жилой дом нужнее.

Но не прошло и месяца, как появилась новая идея. Теперь по адресу Самочкина, 32 хотят построить здание суда.

- После поступления обращения начальника управления Судебного департамента в Нижегородской области в администрации города рассматривается вопрос о возможности предоставления земельного участка, расположенного по адресу: улица Героя Самочкина, земельный участок 32 (кадастровый номер 52:18:0050022:54), под строительство здания суда, - говорится в ответе на запрос.

Мэрия уже обратилась в комиссию по землепользованию и застройке региона с просьбой внести изменения в генеральный план. Что же в результате появится на месте обрушившегося дома, будет решено в ходе публичных слушаний, касающихся изменения зоны смешанной многоквартирной жилой застройки на зону многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия. Мероприятие состоится 23 марта в администрации Ленинского района.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Общежитие на улице Самочкина обрушилось 15 апреля 2014 года - тогда здание уже было в числе аварийных. В первом часу дня старенькая пятиэтажка зашаталась, с потолков в квартирах начала падать штукатурка, а потом по кирпичной стене побежала гигантская трещина. Кусок дома просто отвалился - от крыши до подвала - и обнажил все угловые квартиры. Лишь чудом в них никого не оказалось - большинство жителей на момент ЧП находились на работе, а остальные, почуяв неладное еще до катастрофы, успели вовремя выбежать на улицу. В общежитии фактически проживали почти 260 человек. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая за собой причинение гражданам крупного ущерба». Одним из фигурантов данного дела стал экс-глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

В Нижнем Новгороде обрушилась часть стены жилого дома, пострадавших нет.Александр ИНЕШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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