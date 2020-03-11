2020-03-11T09:15:38+03:00
Общество

Жительница Нижегородской области получила тюремный срок за торговлю детьми

Суд приговорил ее к пяти с половиной годам заключения [фото]
Юлия ИСАЕВА
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ФОТО: движение "Альтернатива"ФОТО: движение "Альтернатива"
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История о продаже маленьких детей, прогремевшая на всю страну прошлой весной, наконец-то дошла до суда. На скамье подсудимых оказалась 39-летняя Валентина (она же Надежда) Ляпунова, которая пыталась продать чужого новорожденного ребенка семейной паре из Москвы, а цену указала в 300 тысяч рублей.

Напомним, история началась в 2018 году, когда Валентина познакомилась с беременной Викторией Мирзановой (имя изменено – прим. авт.), которая не желала воспитывать ребенка. Тогда Валентина и решила забрать у нерадивой женщины малыша и продать его, а на вырученные деньги приобрести дом. Но мошенница не ожидала, что покупатели выведут ее на чистую воду.

От потенциальных покупателей Валентина не скрывала, что деньги ей нужны на покупку дома

От потенциальных покупателей Валентина не скрывала, что деньги ей нужны на покупку дома

Позже выяснилось, что Валентина организовала целый синдикат по продаже малышей. На момент задержания с ней воспитывались пятеро несовершеннолетних детей двоим из которых она не являлась биологической матерью. Саму Валентину задержали в феврале 2019 года, а спустя месяц удалось поймать и Викторию Мирзанову.

Расследование длилось почти год. 10 марта 2020 года Приокский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело. Свою вину на заседании Валентина признала в полном объеме.

- Признана виновной в совершении преступлений. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

ФОТО: движение "Альтернатива"

ФОТО: движение "Альтернатива"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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