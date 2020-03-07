Роспотребнадзор дал нижегородцам рекомендации по выбору живых цветов

Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое – это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения, напоминают специалисты.

При покупке эксперты советуют в первую очередь обратить внимание на стебель. Слишком сухой стебель – это плохо, он свидетельствует о том, что цветы уже «видали виды». Некоторые ориентируются при выборе на так называемую рубашку - самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. По словам специалистов, удаленная «рубашка» вовсе не говорит о «второй свежести», возможно, продавцы просто удалили неэстетически выглядящие лепестки.

Если стебель не высохший, проверяем степень раскрытия бутона. Полураскрытые цветы стоят дольше, продолжая раскрываться уже в вазе. Поэтому эксперты советуют не соблазняться раскрытыми цветами, если вы хотите продлить радость на как можно более долгий срок.

О свежести цветов расскажет и эластичность лепестков. Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, в совсем запущенных случаях – даже подсохшими. Они с трудом, «нехотя», возвращаются на место, а то и попросту осыпаются.

Маленькая хитрость от экспертов нижегородского Роспетрбнадзора: чем больше дополнительных украшений для цветов использовал продавец, тем больше вероятность, что букет собран из несвежих цветов. Свежие живые цветы сами по себе прекрасны и не нуждаются в упаковках, бантах, лентах и других декорациях. Дополнительные украшения и упаковку вы можете заказать сами, но – только после того, как продавец соберет вам букет из выбранных вами живых цветов.

Кстати, эксперты советуют соблюдать соседство - не стоит собирать в один букет нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Вообще, красные розы, ландыши и рододендроны – самые «неудобные» соседи для любых других живых цветов. А вот веточка туи, наоборот, продлит жизнь букета.

И самое главное правило – выбирайте букет с любовью!

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