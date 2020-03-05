2020-03-05T17:28:19+03:00
Общество

Почтальонов из Нижегородской области заставляли продавать пенсионерам продукты

«Почте России» выдано предписание об отмене незаконного поручения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Обязанность работать коммивояжерами стала для почтальонов "последней каплей".Обязанность работать коммивояжерами стала для почтальонов "последней каплей".Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Дзержинске почтальонов заставляли продавать пенсионерам продукты во время доставки пенсий на дом. Информацию об этом почтальоны разместили в социальных сетях. Работники почтамта не привыкли обращаться с жалобами, особенно официальными, в контролирующие органы. Но, как рассказал один из сотрудников почтового отделения в Дзержинске, распоряжение продавать продукты и другие товары пенсионерам «стало последней каплей».

«Мы терпели, когда нас заставляли продавать лотерейные билеты, терпели, когда заставляли реализовывать крупы, тушенку и шоколад в почтовых отделениях, терпели низкие зарплаты и не всегда вежливых, мягко говоря, клиентов, но это уже слишком!», - сообщила сотрудница почты в приватной беседе.

В итоге почтальоны обратились с жалобой в Государственную инспекцию труда. Как сообщается на сайте Инспекции, распоряжение о торговле «навынос» официально закрепило начальство в приказе. Как сообщает источник, год назад с одним из почтальонов во время доставки пенсий произошел несчастный случай с тяжелым исходом. По результатам расследования произошедшего, был издан приказ о запрете на привлечение почтальонов к работе, не обусловленной трудовым договором (торговля товарами питания и иными товарами народного потребления).

Но в конце 2019 года был назначен новый начальник Дзержинского почтамта. Почтальонам установили план продаж, и таким образом фактически обязали их реализовывать бакалею на дому. Предполагалось, что почтальон, принося пенсию на дом какой-либо старушке, дополнительно продаст ей крупу, шоколад, консервы и тому подобные товары.

Трудовая инспекция пришла к выводу, что в перечне обязанностей почтальонов коммивояжерство не значится, а кроме того, оно угрожает жизни и здоровью почтальонов. «Почте России» выдано предписание об отмене незаконного распоряжения в срок до 16 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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