Ремонт эстакады, рухнувшей на автомобильную дорогу, не завершен

Вчера в пригороде Дзержинска на дорогу рухнула эстакада. Как сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Дзержинска, в произошедшем виноват большегрузный тягач, который перевозил экскаватор. Собственно, экскаватором он и задел эстакаду.

Сегодня в соцсетях появилось видео с места событий. Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, поторопились убежать, так как по эстакаде проведен паропровод Дзержинской ТЭЦ (Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс"), и из труб сразу же повалил горячий пар. Кроме того, очевидцев напугала и возможность взрыва – над дорогой проведен еще и газопровод ПАО «Газпром газораспределение Н.Новгород».

Очевидцы разбегаются, но паники нет. Источник: vk.com/bezcenznn.

К счастью, жертв и дополнительных разрушений удалось избежать, обошлось даже без отключения газа и отопления в жилых домах города химиков.

Но местные жители сразу же обратили внимание на другую проблему – объезд места происшествия организовали через поселок Юрьевец. Причем не только для легковых, но и для грузовых машин, включая многотонные фуры сетевых магазинов.

«Опять дорогу раздолбают», - посетовали дзержинцы. И их опасения были оправданы – ремонт эстакады занял больше времени, чем планировалось – работы велись ночью и ведутся до сих пор. Как сообщает администрация города в официальной группе в соцсети, «до вечера проезд будет закрыт точно. Дальнейший план работы будет уточняться».

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