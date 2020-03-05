2020-03-05T11:32:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде пройдет «Культурный код»

Лидером голосования стал Челябинск, но организаторы приняли "соломоново решение"
Елена ЛАЗАРЕВА
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Организаторы приняли решение объявить победителями не три, а четыре города. ФОТО: соцсетиОрганизаторы приняли решение объявить победителями не три, а четыре города. ФОТО: соцсети
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Вчера в полночь закончилось голосование по выбору города, в котором пройдет фестиваль «Культурный код». Последний день оказался наиболее драматичным – лидеры менялись каждый час.

В первые недели голосования в лидеры выбился Татарстан, который, казалось, обойти невозможно. Однако вчера утром все шансы победить были у Ставропольского края и Нижнего Новгорода. На несколько часов Нижний Новгород даже занял вторую строчку и всего на семьсот голосов отставал от лидера.

Но «вдруг откуда не возьмись», активизировались челябинцы и им сочувствующие. Активизировались настолько, что отрыв лидера от второго места составил почти 4 тысячи голосов. Со значительным перевесом Челябинск в итоге победил. Татарстан, Ставрополье и Нижний Новгород расположились плотной группой на втором, третьем и четвертом месте.

Неизменными в течение всего периода голосования остались только аутсайдеры – Ленинградская область и Удмуртия. На двоих они набрали около 50 тысяч голосов, что тоже неплохо – это около 10% всех проголосовавших.

Всего в голосовании приняли участие почти шестьсот тысяч человек. Изначально планировалось выбрать только трех победителей,но организаторы конкурса приняли решение в связи с минимальной разницей в количестве голосов признать победителями четыре региона!

В каждом фестиваль будет длится не менее 20 дней. Кроме создания стрит-арт объектов, участникам фестиваля предложат посетить мастер-классы и творческие встречи, выставки, лекции и экскурсии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Инстаграмм поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании и пообещал «координировать мероприятия в интересах нашего города и его сообществ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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