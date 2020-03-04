Нижегородский молочный союз и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Некоммерческая организация «Нижегородский молочный союз» и Нижегородский региональный филиал АО «Россельхозбанк» подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает совместную работу по разработке и реализации программ развития и поддержки молочной отрасли, финансирование перспективных проектов, повышение доступности современных банковских продуктов на территории региона.

- Взаимопонимание всегда составляет основу любых деловых отношений и, в особенности, отношений, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Соглашение - подтверждение такого взаимопонимания, - прокомментировал генеральный директор НКО «Нижегородский молочный союз» Николай Трофимов.

- Молочное животноводство и переработка молока являются одной из наиболее крупных и важных отраслей АПК Нижегородской области. Уверен, что в современных реалиях бизнесу очень важна финансовая поддержка, совместными усилиями у нас получится оказать реальную помощь предприятиям для их дальнейшего развития, - отметил директор Нижегородского филиала АО «Россельхозбанк» Александр Люлин.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.