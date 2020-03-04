2020-03-04T16:33:18+03:00
Общество

«Метромозг»: «Умный» вагон запустили в нижегородском метро

«Комсомолка» проверила, стала ли умнее городская подземка [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
«Умный» вагон запустили в нижегородском метро.«Умный» вагон запустили в нижегородском метро.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Как ни крути, а инфраструктура в Нижнем Новгороде умнеет на глазах – вслед за умными остановками в нижегородском метрополитене появился умный вагон. Официальное название этого чуда техники – «Метромозг». Проект создан совместными усилиями Информационным центром по атомной энергии, Нижегородской областной детской библиотекой имени Мавриной и нижегородским метрополитеном. Целый год вагон будет ходить по сормовской и автозаводской линии. «Комсомолка» прокатилась на первом рейсе «Метромозга» и оценила, насколько умнее стала нижегородская подземка.

Перед официальным запуском детей развлекали сказочные персонажи. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Перед официальным запуском детей развлекали сказочные персонажи.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ожидании нового вагона на станции метро «Горьковская» сегодня утром собралась целая толпы детворы. Здесь были и воспитанники детских садов, и младших классов нижегородских школ – именно им предстояло первыми испытать «метро будущего».

Честно говоря, спускаясь в подземку, я тоже ожидала увидеть какое-то чудо технологий. Однако на первый взгляд вагон мало чем отличался ото всех остальных: да, новый, да, красивый, да, с надписью «Метромозг». Вот, пожалуй, и все.

На первый взгляд вагон мало чем отличается ото всех остальных. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На первый взгляд вагон мало чем отличается ото всех остальных.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но главное в этом вагоне было внутри. Не успели за нами закрыться двери, как стало понятно, что весь этот вагон больше смахивает на лабораторию: всюду высказывания великих ученых, интересные научные факты, подтвержденные опытами теории. По такому вагону впору идти на экскурсию. Чем, кстати, тут же и занялись некоторые малыши.

- Пойдем скорее в хвост вагона, - отчаянно тянул друга за рукав ученик третьего класса Роман. – Начнем с самого начала!

Однако внутри он сойдет за научную лабораторию Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако внутри он сойдет за научную лабораториюФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Блуждая от плаката к плакату, школьники внимательно вчитывались в умные высказывания и научные факты.

- Солнце – гигантский естественный термоядерный реактор, - красовалась надпись на окне вагона. – Если воспроизвести его в достаточном масштабе на Земле, мир получит практически неисчерпаемый источник энергии.

Здесь всех пассажиров ожидают занятные тесты и интересные научные факты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Здесь всех пассажиров ожидают занятные тесты и интересные научные факты.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Каждая надпись в этом вагоне сопровождается QR-кодом. Поэтому дополнительную информацию по любой заинтересовавшей теме можно получить, просто наведя камеру смартфона на код. Правда, есть одно «но» - сделать это нужно максимально быстро, пока вагон находится на станции. Стоит ему отправиться в путь, как интернет пропадает.

- Ничего страшного, - машут рукой малыши. – Пока вагон стоит, как раз успеваешь открыть нужную страницу. А пока едешь – успеваешь ее прочитать.

Есть и еще одна хитрость. Считать QR-код без дополнительных приложений смогут только обладатели айфонов. Тем же, кто отдает предпочтение андроидам, придется скачать специальное приложение – их довольно много в интернете. Ну, или просто открыть камеру вконтакте. Это тоже работает – проверено!

Новый вагон оказался интересен и взрослым, и детям. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новый вагон оказался интересен и взрослым, и детям.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Конечно, впоследствии информация в этом вагоне будет обновляться и дополняться, - пообещала заместитель директора по основной деятельности Нижегородской областной детской библиотеки Татьяна Петрок. – Однако уже сейчас ребята могут поиграть здесь в умные игры, скачать фрагменты познавательных книг и получить списки необходимой литературы. На подготовку всех этих материалов у нас ушло около пяти месяцев.

Надо признать, что новый вагон оценили по достоинству не только дети, но и взрослые. Для многих из них это стало возможностью освежить подзабытые со школьных времен знания.

Достаточно навести камеру смартфона и вы получите море дополнительной информации. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Достаточно навести камеру смартфона и вы получите море дополнительной информации.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я очень рада, что нас пригласили на запуск этого вагона, - призналась воспитатель реабилитационного центра «Солнышко» Наталья Гущина. – Обычно дети, когда оказываются в метро, сразу погружаются в свои гаджеты. Однако на стенах этого вагона их ждет множество интересных ребусов, тестов и познавательной информации. Это абсолютно современный подход к обучению детей!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Первыми вытащили детей через окно": женщина спасла из заваленного дома в Самаре беременную сноху и сестру
В момент трагедии на кухне дома на Арцыбушевской находились три женщины, одна из них беременная - ей рассекло лицо шифером, вторую завалило камнями [эксклюзив КП]
Новости 24
В Нижегородской области в 2020 году построят новый школьный корпус, более 60 школ отремонтируют
«У губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - Александр Прудник
Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области
В Арзамасе Нижегородской области изменены градостроительные нормы
В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада
Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области
«Гнеушев знает острые вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты», - глава Арзамаса Александр Щелоков
Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал кадровые назначения в областном правительстве
Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора по внутренней политике
Назначен новый замгубернатора Нижегородской области по соцполитике
Нижегородская область примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Проект зон охраны парка «Швейцария» ждет оценки нижегородцев
В Нижегородской области завершен капремонт средней школы
Новый торговый центр хотят построить около Борского моста
Нижегородцы могут оставить «Культурный след»
В Нижнем Новгороде сегодня немного похолодает
В Нижегородской области началась установка водонапорных башен
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Женское лицо войны»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»
Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы
Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве
В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета