«Метромозг»: «Умный» вагон запустили в нижегородском метро

Как ни крути, а инфраструктура в Нижнем Новгороде умнеет на глазах – вслед за умными остановками в нижегородском метрополитене появился умный вагон. Официальное название этого чуда техники – «Метромозг». Проект создан совместными усилиями Информационным центром по атомной энергии, Нижегородской областной детской библиотекой имени Мавриной и нижегородским метрополитеном. Целый год вагон будет ходить по сормовской и автозаводской линии. «Комсомолка» прокатилась на первом рейсе «Метромозга» и оценила, насколько умнее стала нижегородская подземка.

Перед официальным запуском детей развлекали сказочные персонажи.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ожидании нового вагона на станции метро «Горьковская» сегодня утром собралась целая толпы детворы. Здесь были и воспитанники детских садов, и младших классов нижегородских школ – именно им предстояло первыми испытать «метро будущего».

Честно говоря, спускаясь в подземку, я тоже ожидала увидеть какое-то чудо технологий. Однако на первый взгляд вагон мало чем отличался ото всех остальных: да, новый, да, красивый, да, с надписью «Метромозг». Вот, пожалуй, и все.

На первый взгляд вагон мало чем отличается ото всех остальных.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но главное в этом вагоне было внутри. Не успели за нами закрыться двери, как стало понятно, что весь этот вагон больше смахивает на лабораторию: всюду высказывания великих ученых, интересные научные факты, подтвержденные опытами теории. По такому вагону впору идти на экскурсию. Чем, кстати, тут же и занялись некоторые малыши.

- Пойдем скорее в хвост вагона, - отчаянно тянул друга за рукав ученик третьего класса Роман. – Начнем с самого начала!

Однако внутри он сойдет за научную лабораториюФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Блуждая от плаката к плакату, школьники внимательно вчитывались в умные высказывания и научные факты.

- Солнце – гигантский естественный термоядерный реактор, - красовалась надпись на окне вагона. – Если воспроизвести его в достаточном масштабе на Земле, мир получит практически неисчерпаемый источник энергии.

Здесь всех пассажиров ожидают занятные тесты и интересные научные факты.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Каждая надпись в этом вагоне сопровождается QR-кодом. Поэтому дополнительную информацию по любой заинтересовавшей теме можно получить, просто наведя камеру смартфона на код. Правда, есть одно «но» - сделать это нужно максимально быстро, пока вагон находится на станции. Стоит ему отправиться в путь, как интернет пропадает.

- Ничего страшного, - машут рукой малыши. – Пока вагон стоит, как раз успеваешь открыть нужную страницу. А пока едешь – успеваешь ее прочитать.

Есть и еще одна хитрость. Считать QR-код без дополнительных приложений смогут только обладатели айфонов. Тем же, кто отдает предпочтение андроидам, придется скачать специальное приложение – их довольно много в интернете. Ну, или просто открыть камеру вконтакте. Это тоже работает – проверено!

Новый вагон оказался интересен и взрослым, и детям.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Конечно, впоследствии информация в этом вагоне будет обновляться и дополняться, - пообещала заместитель директора по основной деятельности Нижегородской областной детской библиотеки Татьяна Петрок. – Однако уже сейчас ребята могут поиграть здесь в умные игры, скачать фрагменты познавательных книг и получить списки необходимой литературы. На подготовку всех этих материалов у нас ушло около пяти месяцев.

Надо признать, что новый вагон оценили по достоинству не только дети, но и взрослые. Для многих из них это стало возможностью освежить подзабытые со школьных времен знания.

Достаточно навести камеру смартфона и вы получите море дополнительной информации.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я очень рада, что нас пригласили на запуск этого вагона, - призналась воспитатель реабилитационного центра «Солнышко» Наталья Гущина. – Обычно дети, когда оказываются в метро, сразу погружаются в свои гаджеты. Однако на стенах этого вагона их ждет множество интересных ребусов, тестов и познавательной информации. Это абсолютно современный подход к обучению детей!