2020-03-04T15:21:03+03:00
Общество

«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе

Вопрос об установке на аварийно-опасном участке знаков и нанесении разметки рассмотрят не ранее 2021 года
Елена КАРАЛ
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«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"
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Уже не первый год на участке автотрассы от железнодорожного переезда станции «Петряевка» до поселка Новое Доскино в Нижнем Новгороде происходят многочисленные аварии. Жители поселка Новое Доскино сообщили «Комсомолке» о том, что участок очень извилист и опасен из-за множества поворотов, там отсутствует освещение и дорожная разметка.

«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе. ФОТО: группа "ДТП и ЧП Дзержинск"

«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе. ФОТО: группа "ДТП и ЧП Дзержинск"

- В дождливую и снежную погоду, когда ослепляют встречные фары, ехать там просто невозможно, так как дорогу просто не видно. Все отбойники на данном пути мятые из-за аварий, происходящих почти каждый день. Их не меняют, на них нет светоотражающих элементов. По отбойникам видно количество происшествий. Знаки есть только на остановках, а на поворотах нет. В один из снежных дней 2019 года, за 15 минут я насчитала 7 машин в кювете. Сами в прошлом году там улетели (хорошо, что скорость была ниже 40 км/ч). Очистка и посыпка участка производится во вторую очередь – когда основной поток машин уже проехал, и все растаяло само, - рассказала жительница поселка Новое Доскино.

«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе. ФОТО: группа "ДТП и ЧП Дзержинск"

«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе. ФОТО: группа "ДТП и ЧП Дзержинск"

Женщина отметила, что жители много лет пишут жалобы во все инстанции с просьбой нанести разметку на проблемный участок. Она также предположила, что если бы дорога отвечала хоть каким-то требованиям, то многих жертв можно было бы избежать.

В департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что опасный участок планируют ремонтировать в 2021 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там должны сделать дорожное покрытие, пешеходные тротуары и посадочные площадки общественного транспорта.

«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

- Совместно с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги и пешеходных тротуаров будет рассмотрен вопрос выполнения мероприятий по установке технических средств организации дорожного движения: дорожных знаков, разметки и колесоотбойного бруса, - сообщили в департаменте.

До 2021 года администрация Нижнего Новгорода намерена устранить существующие дефекты дорожного покрытия участка в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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