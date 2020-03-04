Спуск на набережной Федоровского очистили от льда после жалоб в соцсетях

Спуск на набережной Федоровского очистили от ледяной корки после жалоб нижегородцев в социальных сетях. Пост разгневанного местного жителя был опубликован в сообществе «Жалобы и отзывы | Нижний Новгород».

- На набережной Федоровского не лестница, а горка! Вся поверхность покрыта льдом, а коммунальщики не то чтобы счищать его – даже песком не посыпают! – написал анонимный пользователь.

- Иногда посыпают, но не всегда. Видимо, не каждый день доходят руки до лестницы, только когда много снега. А учитывая, что с Федоровского уехать трудно, приходится преодолевать препятствия, чтобы добраться до работы, - прокомментировала Юлия Колосова.

Уже на следующий день на жалобу отреагировали городские власти.

- Подрядная организация с утра все устранила, - отчитались в администрации Нижнего Новгорода и прикрепили в подтверждение фотографию участка.