2020-03-04T13:35:48+03:00
Общество

Спуск на набережной Федоровского очистили от льда после жалоб в соцсетях

Асфальт был покрыт ледяной коркой и создавал угрозу для здоровья
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Спуск на набережной Федоровского очистили от льда после жалоб в соцсетяхСпуск на набережной Федоровского очистили от льда после жалоб в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
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Спуск на набережной Федоровского очистили от ледяной корки после жалоб нижегородцев в социальных сетях. Пост разгневанного местного жителя был опубликован в сообществе «Жалобы и отзывы | Нижний Новгород».

- На набережной Федоровского не лестница, а горка! Вся поверхность покрыта льдом, а коммунальщики не то чтобы счищать его – даже песком не посыпают! – написал анонимный пользователь.

- Иногда посыпают, но не всегда. Видимо, не каждый день доходят руки до лестницы, только когда много снега. А учитывая, что с Федоровского уехать трудно, приходится преодолевать препятствия, чтобы добраться до работы, - прокомментировала Юлия Колосова.

Уже на следующий день на жалобу отреагировали городские власти.

- Подрядная организация с утра все устранила, - отчитались в администрации Нижнего Новгорода и прикрепили в подтверждение фотографию участка.

Спуск на набережной Федоровского очистили от льда после жалоб в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Спуск на набережной Федоровского очистили от льда после жалоб в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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