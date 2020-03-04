Долги за марки и нераспроданный товар: Нижегородка из почтальонов попала в подсудимые

Долг в 108 тысяч рублей и уголовное дело, рискующее перерасти в восемь лет тюрьмы, - главный итог работы начальником почтового отделения для 25-летней нижегородки Анастасии Воробьевой. Как появилось и то, и другое - для девушки до сих пор загадка. «Комсомолка» разбиралась, почему работа мечты превратилась в трудовую каторгу и как можно «погореть» на марках.

Нечаянное повышение

Баловнем судьбы Анастасию назвать трудно. В прошлом воспитанница детского дома, сейчас она учится на заочном отделении в одном из нижегородских вузов. Чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь, в январе 2019 года она устроилась работать в мобильную группу «Почты России». И поначалу все шло хорошо.

- Операторы мобильной группы замещают отсутствующих сотрудников почты. К примеру, кто-то ушел на больничный или в отпуск. Не станешь же вешать замок на почтовое отделение! Вот вместо них и выходят операторы мобильных групп, - объясняет Анастасия. - Конечно, это тяжело - приходилось работать почти без выходных и ездить по всему городу: где день пробудешь, где неделю. Но мне это нравилось.

Сейчас дело Анастасии Воробьевой уже передали в суд.Фото: СОЦСЕТИ

По словам девушки, своей работой она была вполне довольна и о карьерных высотах не мечтала. Как вдруг в мае ей сделали предложение, от которого она не смогла отказаться.

- Начальник почтового отделения на Анкудиновском шоссе ушел в отпуск, и меня направили его замещать, - вспоминает Анастасия. - А он возьми да уволься через пару дней. Тут-то мне и предложили занять его место.

Очередь в сто человек

То, что новая должность далека от работы мечты, стало понятно в первый же день. В соответствии со штатным расписанием трудиться в этом отделении должны были по меньшей мере восемь человек: начальник, его заместитель, сортировщик, оператор и четыре почтальона. Вместо этого в строю было только четыре человека - Анастасия и три почтальона, один из которых является инвалидом по слуху. И в таком составе им приходилось обслуживать едва ли не целый микрорайон.

- Там поблизости нет ни одной почты, - рассказывает девушка. - В пик коммунальных платежей приходилось принимать по сто человек в день. И это не считая отправки писем, сортировки посылок, оформления документации. Все это приходилось делать мне одной. Разумеется, я не справлялась с таким объемом работы. Тем более что я даже не прошла никакого обучения и никакой подготовки.

Долги из воздуха

Пополнить штат новыми сотрудниками Анастасия просила не один месяц. Но все без толку. Не выдержав такой гонки, она написала заявление об увольнении по собственному желанию. И вот тут-то и началось самое интересное.

Анастасии насчитали 108 тысяч рублей долга.Фото: СОЦСЕТИ

- Как только я написала заявление, ко мне прислали ревизию, - вспоминает девушка. - И она обнаружила недостачу в 108 тысяч рублей! Я, конечно, была в шоке, ведь я не брала ни копейки из почтовых денег. Поэтому тут же пошла в полицию и написала заявление. Но, к моему удивлению, через несколько дней меня вызвали в местное отделение полиции и сообщили, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Я была одна, без адвоката. И полицейские принялись уговаривать меня, что если я напишу явку с повинной, то отделаюсь только штрафом. В противном случае мне будет грозить до восьми лет тюрьмы. В тот момент я так испугалась, что подписала все, что от меня требовали. Только потом я поняла, что натворила.

«Ущерб оплатила полностью»

Как выяснилось впоследствии, сумма долга сложилась из нескольких составляющих: оплата за марки, посылки и нераспроданный товар.

- На почте существует негласное правило: все, что не распродал, - выкупаешь, - рассказывает Анастасия. - Сейчас на почте продается все: от продуктов питания до страховки. Поэтому выполнить план довольно сложно. Вот и копятся долги у сотрудников. Я разговаривала с работниками разных отделений, и там тоже периодически возникают такие ситуации. Некоторые были вынуждены даже брать кредиты, чтобы расплатиться. В моем случае 77 из 108 тысяч приходилось как раз на такой нераспроданный товар. Остальное - марки и посылки, за которые не были перечислены платежи. В конечном итоге я выплатила 31 тысячу рублей, а долг за нераспроданный товар с меня списали.

Все долги Анастасия сейчас уже оплатила.Фото: СОЦСЕТИ

То, что сейчас на Анастасии нет никаких долгов, подтверждают и в руководстве почты. Однако на расследовании уголовного дела это никак не сказалось.

- УФПС Нижегородской области сообщает, что в ходе внутренней проверки службы безопасности предприятия в отделении связи 603144 были выявлены факты недостачи и утраты нескольких регистрируемых почтовых отправлений, - сообщили «Комсомолке» в АО «Почта России». - На момент инцидента упомянутая сотрудница работала в должности начальника отделения связи. Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы. Ущерб, нанесенный предприятию, данная сотрудница выплатила в полном объеме.

ОФИЦИАЛЬНО

Артем Зуев, следователь следственного отдела по Приокскому району:

- В настоящее время в связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения». Сейчас это дело уже передано в суд. Что касается заявлений обвиняемой об оказываемом на нее давлении со стороны полицейских, то в рамках расследования уголовного дела они были выделены в отдельный материал. По нему была проведена проверка, в ходе которой было доказано, что никакого давления не было.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Под вопросом оказалось получение квартиры Анастасией Воробьевой. Как сирота она имеет право на предоставление жилья от государства. Сейчас квартира в родной Ветлуге у девушки находится в спецнайме. Но если в ее биографии появятся уголовные статьи, она может лишиться и этого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.