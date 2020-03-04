«Помню, что меня украли»: Житель Алтайского края подозревает, что его вырастили приемные родители

Маленький русоволосый мальчик играл в песочнице, когда к нему подошли неизвестные. Они схватили малыша и затолкали в бежевый автомобиль.

- Будешь шоколадку? На, ешь. Вкусно? Ты, наверное, теперь хочешь. Держи водичку, - сказал один из похитителей.

Ребенок сделал пару глотков и провалился в глубокий сон… Этот отрывок из детских воспоминаний не дает покоя 44-летнему жителю Алтайского края Максиму Черечече. Ведь если все было так, как рисует воображение, то его нынешние родители ему не родные! Своими догадками мужчина поделился в беседе с «КП-Нижний Новгород».

В детстве бабушка подарила Максиму кружку с надписью "Нижний Новгород". Позже кружка разбилась.Фото: СОЦСЕТИ

«Наверное, это была моя родная мать»

- Моя история очень длинная - на несколько томов хватит. Дюма отдыхает! - заинтриговал позвонивший. - Я помню, что меня украли. Эти те, у которых живу сейчас.

Поняв, что его внимательно слушают, мужчина выложил все как на духу. Оказалось, у него есть все основания полагать, что семья, которая его вырастила, приемная. Более того, люди, которых он называл отцом и матерью, похитили его в малолетстве.

- Наверное, мне был год с небольшим. Похитителей в бежевой машине было трое: один мужчина (мой нынешний отец) сидел за рулем, другой - со мной на заднем сиденье, а женщина, ставшая впоследствии моей матерью, находилась справа от водителя. Вот то, что отпечаталось в памяти, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Тревожит его и другое воспоминание - уже из юности. Мужчина то и дело мысленно возвращается в день, когда, как ему кажется, он встретился со своей биологической матерью.

- В подростковом возрасте я частенько болел пневмонией. И вот однажды, оказавшись из-за недуга в больнице, меня навестила полная темноволосая женщина. Это было в селе Калкаман в Казахстане, - продолжил Максим. - Она спросила меня: «Как к тебе относятся родители?» Я ответил: «Мать постоянно орет».

После непродолжительной беседы обессилевший от высокой температуры мальчик, прилег на колени незнакомки. А она взяла да запричитала: «Прости меня, прости меня…».

- Наверное, это была моя родная мать, - с надеждой заявил Максим. - Она потом не раз навещала меня в больнице.

Мачеха Максима Екатерина Максимовна как-то заявила, что родная мать от него отказалась.Фото: СОЦСЕТИ

«Может, будешь жить в Нижнем Новгороде»

На первый взгляд, рассказанное Максимом Черечечей можно было принять за детские фантазии - чего только не привидится в бреду. Но ведь домочадцы сами давали ему поводы для раздумий: а не приемный ли он сын? Так, когда мужчине было восемь лет, его подозвала к себе бабушка Лиза (мать отца) и вручила кружку с надписью «Нижний Новгород». В то время семья проживала в курортном городке Яровое, что на границе с Казахстаном.

- Вот тебе подарочек. Может, когда-нибудь будешь жить в Нижнем Новгороде. У тебя там много родни, - заговорщицки подмигнула старушка.

А перед самой смертью пенсионерка (по заверениям Максима, очень набожная и совестливая женщина) бросила такую фразу: «Запомни, Максимка: ты - один! У тебя никого нет, и за тебя никого нет».

- Как сейчас помню эти ее слова. Видать, запрещено было рассказывать про мое усыновление. Думаю, баба Лиза сказала правду, - отметил мужчина.

Вдобавок ко всему масла в огонь подкинула мать Максима Екатерина Максимовна, которую он с недавних пор стал называть мачехой. После крупной ссоры женщина огорошила мальчишку: «Да родная мать от тебя отказалась!»

«Издеваются как сволочи»

Поначалу Черечеча пытался самостоятельно найти биологических родителей. Первым делом с расспросами полез к матери с отцом, но те молчат как партизаны.

- Уж поняли, что я обо всем догадался, а все равно не хотят сознаваться. Думаю, нет им смысла говорить, что похитили ребенка. Мне кажется, именно этого они больше всего и боятся! Говорю им: «Расскажите все, за сроком давности вам все равно ничего не будет. Я уеду к своей родне и буду жить». А они - нет и все, - ухмыльнулся собеседник «Комсомолки».

Пробовал мужчина обратиться в паспортный стол, да турнули его оттуда. Дескать, нечего вынюхивать. А Екатерина Максимовна только свирепеет.

- Да тебе свидетельство, какое захотели, такое и выписали! - бросила мать в запале.

И непонятно, то ли от злости ляпнула, то ли не осталось сил скрывать правду. Да только Максим Черечеча все больше жаждет отыскать настоящую родню, которая, он уверен, будет любить его просто за то, что с ним одной крови.

- Хотелось бы найти своих и уехать от этих… А то издеваются как сволочи! Я ведь для них столько всего сделал. Ну что говорить. Неродные никогда родней не станут, - подытожил мужчина.

КОНКРЕТНО

Максим Сергеевич Черечеча родился 18 ноября 1975 года (дата рождения может быть изменена). Особые приметы:

- родимое пятно на среднем пальце правой руки;

- при сгибании мизинца правой руки образуется пять полосок;

- большая родинка на левом плече;

- большая родинка на внутренней части колена правой ноги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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- Мне ничего неизвестно. Просто знаю, что где-то в Сызрани живет мой племянник. И я ищу его, потому что он - моя родня! Он не виноват, что так получилось. Надеюсь, что когда-нибудь мы увидимся. Понимаю, что они с матерью на нас в обиде. Мне все равно. Я хочу исправить ошибку, которую совершила наша мать много лет назад, - заявила собеседница «Комсомолки».

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