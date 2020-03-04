2020-03-04T10:45:11+03:00
Общество

35 нижегородцев находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус

Все они вернулись из стран, где была зафиксирована вспышка смертельного заболевания
Юлия ИСАЕВА
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35 жителей Нижегородской области находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус35 жителей Нижегородской области находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирусФото: Александр ГЛУЗ
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35 жителей Нижегородской области попали под наблюдение медиков из-за подозрения на китайский коронавирус. Как сообщили «Комсомольской правде» в министерстве здравоохранения региона, эти граждане вернулись из стран, в которых была зафиксирована вспышка смертельного заболевания.

- По состоянию на 3 марта 2020 года под медицинским наблюдением по месту жительства (поликлиники) находятся 35 человек, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий, - отметили специалисты.

К счастью, ни у одного из 35 человек коронавирус по результатам обследования не обнаружили. Ни о каком карантине речи не идет.

Напомним, в конце января в Нижегородской области был создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

- Утвержден порядок работы и межведомственного взаимодействия, определены базы возможного размещения и госпитализации больных с подозрением на вирус. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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