Афиша Нижнего Новгорода с 4 по 11 марта: Любовь Успенская, Дмитрий Певцов и «Остров фантазий»

КИНО

УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР, ФАНТАСТИКА (США)

«Остров фантазий»

Говорят, что нужно быть осторожным со своими желаниями. Действие триллера «Остров фантазий» разворачивается там, где может исполниться любая мечта. Но за ее осуществление придется заплатить, ведь у всего есть своя цена. Центральным персонажем фильма является загадочный мистер Рорк, облаченный в белоснежный костюм хозяин острова, на котором исполняются мечты. Он приглашает всех, у кого есть заветная мечта, посетить его владения и воплотить в жизнь все свои фантазии. Но есть одно «но», о котором мистер Рорк сразу предупреждает гостей: исполнение желания может привести к самым неожиданным для них последствиям. Режиссер: В ролях: Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Джимми О. Ян, Портия Даблдэй, Райан Хансен и Майкл Рукер.

С 5 марта в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

КОНЦЕРТЫ

«Хор Турецкого». Праздничный концерт

Проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность в одном флаконе, фейерверк эмоций и даже элегантное мужское танго, а также фирменный канкан от самого танцующего в мире Хора. «Этот вечер вы запомните надолго», - уверяют организаторы. (0+)

8 марта, 16.00 и 19.30

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 2500 - 5500 рублей

Любовь Успенская с «Юбилейным концертом»

Неподражаемая, загадочная и блистательная Любовь Успенская подарит зрителям необычайное концертное выступление. В этом году одна из самых популярных и востребованных исполнительниц жанра «городской романс» отмечает юбилей и приглашает всех поклонников на уникальный «Юбилейный концерт» в кругу близких и друзей. (12+)

9 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 2000 - 4000 рублей

Игорь Саруханов: «Rеанимация»

Заслуженный артист России, поэт, певец и музыкант представит публике самые известные хиты, написанные за весь период творчества. Тем не менее в восприятии поклонников это будут практически новые песни, с учетом абсолютно новых подходов и свежих аранжировок, написанных автором специально к своему очередному масштабному гастрольному туру. (12+)

7 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 600 - 2000 рублей

Елена Ваенга: Простота и искренность

Елена Ваенга в представлении не нуждается. Она не любит громких эпитетов, которыми ее одаривают музыкальные критики и журналисты. Ее песни откровенны и эмоциональны. На протяжении многих лет Елена остается любимой певицей миллионов людей в России и за ее пределами только благодаря неподдельной любви к искусству в сочетании с талантом и невероятным трудолюбием. Секрет ее успеха очевиден, он на поверхности. Ее козырь - это простота и искренность! «Шопен», «Девочка», «Королева», «Нева», «Аэропорт»… Эти и многие другие песни можно будет услышать на концерте в Нижнем Новгороде. (12+)

8 марта, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 2400 - 5500 рублей

Ева Польна с программой «Лирика»

Ева Польна - яркая и харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор, чье творчество любят поклонники самых разных музыкальных жанров. Особое внимание заслуживают концертные выступления Евы, которые всегда ждут с замиранием сердца. Ведь каждое ее шоу не похоже на другое. Это всегда непредсказуемо, красиво и волшебно! Вот что сказала сама певица о предстоящем концерте: «Весна - пора надежд, мечтаний, романтики и любви. В этом концерте мы собрали самые красивые, чувственные, нежные композиции, чтобы встретить это прекрасное время года вместе с вами!» (12+)

8 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1500 - 5000 рублей

«Каста». Презентация нового альбома

«Каста» - ростовская рэп-группа, одна из первых, кто вывел этот жанр к широкому кругу слушателей. «Каста» не раз меняла творческий вектор, но всегда оставалась созвучной времени и музыкально, и лирически. В марте «Каста» даст большой концерт в Нижнем Новгороде, куда зовет всех своих фанатов, чтобы презентовать свой новый альбом и отметить двадцатилетие группы. (16+)

7 марта, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 213-86-86

Билеты: 1500 - 2500 рублей

Петр Дранга. Шоу «Метаморфозы»

Известный музыкант-виртуоз Петр Дранга представляет новую завораживающую программу «Метаморфозы». Его шоу - это целый театральный перфоманс, в котором музыкант не боится эпатировать публику сценическими костюмами, необычными кавер-версиями знакомых мелодий и виртуозной игрой на аккордеоне. Вместе с Петром в концертах участвует его музыкальный коллектив, благодаря которому все композиции звучат свежо и современно. А также в программе есть произведения с участием симфонического оркестра. (6+)

10 марта, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1600 - 2400 рублей

СПЕКТАКЛИ

Дмитрий Певцов. Не концерт, а мини-спектакль!

Певцов много, но Певцов - один! Этот девиз хорошо известен поклонникам народного артиста России Дмитрия Певцова. Для них и для всех слушателей актер представляет новую программу. Известные песни зазвучат по-новому. Это будет не просто концерт! А такой концерт, в котором каждая песня становится мини-спектаклем. Это будет беседа, диалог со зрителем. Разговор о театре, кино, о жизни... Об отношениях с богом и людьми, с самим собой. Прозвучат стихи Пушкина, Высоцкого, Пастернака, органично встроенные в единую музыкальную, песенную форму, что и является основой концертной программы. (6+)

5 марта, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 800 - 2400 рублей

«Любовная чехарда»

После отмены приговора из мест не столь отдаленных возвращается Благомир - муж Анны, которая успела выйти замуж за Тихомира. Поскольку бывшему супругу идти некуда, а жилплощадь, на которой они совместно проживали, общая, Анна и два ее мужа вынуждены ютиться в квартире втроем. Со временем мужчины становятся хорошими друзьями, хотя Анне это и не нравится. Бывший муж начинает встречаться с другой женщиной, на правах собственника квартиры приглашает ее в гости. Оказывается, что она - первая любовь настоящего мужа Анны, и у нее от него дочь. Но природу не обманешь, и истинные чувства возвращаются: и у Анны к бывшему мужу Благомиру, и у последнего мужа Тихомира к своей возлюбленной. При таких раскладах совместное проживание в одной квартире определенно невозможно, но мужчины никак не могут решить, кому из них забирать свои тапочки и уходить, пока все в свои руки не берут женщины. (12+)

5 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1000 - 3500 рублей

Андрей Носков в спектакле «Счастливые люди»

Живущая в Новой Зеландии тетя дала Борису начальный капитал для открытия собственного архитектурного бюро. Но с одним условием: у Бори должна быть семья. И чтобы произвести на тетю благоприятное впечатление и получить эти деньги, Борис наврал, что она у него есть. Тетя, как снег на голову, приезжает в Москву, желая посмотреть, грамотно ли он распорядился капиталом, и заодно познакомиться с его женой. Если тетя узнает правду, то Борис может лишиться всего. Однако у его друга и коллеги Эдуарда есть идея, как выйти из этой ситуации. В ролях: Андрей Носков, Илья Соколовский, Карина Зверева, Регина Мянник, Наталья Хорохорина. (12+)

7 марта, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1200 - 3000 рублей

«Мужской род, единственное число» с Эдуардом Радзюкевичем

Увлекательный детектив с элементами комедии положений познакомит зрителя с тайнами одной загадочной французской семьи, все неурядицы которой связаны с делами давно минувших дней. Спектакль знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи. Его отец - добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала еще тогда, когда Луи был ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом. И семейство Луи постепенно отказалось от этой затеи. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя - полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера. В ролях: Александр Носик, Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич, Сергей Ефремов и Мирослава Карпович. (12+)

8 марта, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-10-35

Билеты: 800 - 3000 рублей

ВЫСТАВКИ

«От нонконформизма до коллажей и ассамбляжей»

Выставка московского художника Анатолия Брусиловского «От нонконформизма до коллажей и ассамбляжей» открылась в НГВК. В рамках выставки представлен скульптурный проект «Face Code»/«Лица», созданный Анатолием Брусиловским совместно с заслуженным художником РФ скульптором Сергеем Мильченко.

Анатолию Рафаиловичу Брусиловскому 87 лет. Он провел в искусстве всю свою жизнь. Родился в писательской среде. Начинал как иллюстратор книг, потом стал осваивать линогравюру, станковую графику, живопись. Но его излюбленный жанр - коллаж! Его коллажи были показаны на десятках выставок по всему миру и находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Современного искусства, ряде музеев мира и многих коллекциях, таких как Нортона Доджа и других.

Автор пишет: «Коллаж - это сгусток идеи и чувства, сжатый до предела мыслительный посыл. Это и размышление, и развернутая метафора, и тщательно организованное изображение, и поэтическая форма изложения. Коллаж позволяет, минимально отвлекаясь на техническую сторону, предельно живо и очень образно откликаться на разнообразнейшие идеи». (16+)

С 28 февраля

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/ 2; тел. 439-09-71

Билеты: 100 - 150 рублей

«И целого мира мало»

«Луна» представляет выставку живописи Романа Третьякова (Крым) и Евгении Тарасовой (Самара) «И целого мира мало». Стиль Романа Третьякова отличает виртуозная игра с цветом, «южная», жизнерадостная палитра и фактурный бархатный мазок. Движение волн и ветра, переплетение солнечных лучей и тени становятся стержнем сюжета его пейзажей. Роман Третьяков - художник-путешественник. Из своих поездок он привозит десятки объединенных общим настроением и тематикой новых работ, написанных прямо на морском берегу или на тесных улочках прибрежных поселков. В последние годы объектом внимания мастера стали не только пейзажи Крыма, но и Карпаты, Черногория, западноевропейское побережье Атлантического океана.

Для авторской манеры Евгении Тарасовой характерны юмор и подчеркнутая гротескность сюжетов, а своеобразная «витражная» цветовая гамма вызывает ощущение радости и света. Сюжеты ее картин рождаются в пленэрных поездках и находят свое воплощение в сериях, посвященных родному городу, южным пейзажам и горам. (6+)

По 12 марта

Галерея «Луна», ул. Звездинка, 10 б; тел. 8-915-931-31-19

Билеты: уточняйте по телефону