2020-03-10T11:08:54+03:00
Общество

Tele2 расскажет о создании и продвижении рекламных кампаний в диджитал-пространстве

Экспертом лектория на этот раз станет специалист в сфере цифрового маркетинга, таргетолог команды SMM-агентства BLOTCH Владислав Телига
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 приглашает нижегородцев принять участие в очередной встрече образовательного проекта «Спичка!». Экспертом лектория на этот раз станет специалист в сфере цифрового маркетинга, таргетолог команды SMM-агентства BLOTCH Владислав Телига.

Мобильный оператор Tele2 приглашает нижегородцев на встречу с Владом Телигой – практикующим SMM- и PR-специалистом, экспертом в области продвижения мероприятий и брендов в диджитал-пространстве. Владислав расскажет, с чего начать создание рекламной кампании и как эффективнее выстроить этот процесс – работая в команде или в одиночку, разберет, есть ли место креативу в современных рекламных проектах и что важнее – креатив или бюджет. Владислав поделится личным опытом работы с крупными и локальными брендами и поможет избежать трудностей коммуникаций с региональными заказчиками. Кроме того, гости встречи смогут задать спикеру свои вопросы и получить экспертные рекомендации по созданию и продвижению проектов в индустрии развлечений, а также социальных, культурных и музыкальных проектов.

Влад Телига - специалист в области SMM и PR, таргетолог SMM BLOTCH, PR-менеджер MILO Concert Hall, спикер таких событий как форумы iВолга и Поволжские берега, школы регионального диджитал-маркетинга Village School и других. Встреча с Владиславом состоится 10 марта в 19:00 в лектории «Правда» на Варварской, 32 (Нижполиграф, 4 этаж). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте проекта.

Встречи для нижегородцев Tele2 проводит в рамках образовательного проекта «Спичка!». Это беспрецедентный по масштабу проект оператора, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России.

На площадках проекта выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Со слушателями встречаются fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны оператор проводит по две лекции ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Смоленске.

В Нижнем Новгороде проект «Спичка!» стартовал в конце 2019 года. За прошедший период состоялось уже более 10 встреч с различными спикерами как Татьяна Савина, Дарья Колосова, Эдуард Макаров, Наташа Максименко и другие. Участниками лекториев уже стали свыше 500 нижегородцев. За расписанием встреч можно следить на сайте проекта.

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