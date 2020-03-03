2020-03-03T20:43:46+03:00
Общество

«Зебра упирается в тополь»: нижегородцы обсуждают странные пешеходные переходы на улице Ярошенко

На светофоре людям приходится форсировать лужи
Елена КАРАЛ
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«Зебра упирается в тополь»: нижегородцы обсуждают странные пешеходные переходы на улице Ярошенко. Фото предоставлено "Комсомолке"«Зебра упирается в тополь»: нижегородцы обсуждают странные пешеходные переходы на улице Ярошенко. Фото предоставлено "Комсомолке"
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Странные пешеходные переходы на улице Ярошенко уже долгое время доставляют нижегородцам неудобства. Например, зебра на одном из участков нанесена так, что упирается в тополь.

- Если ехать с Чаадаева, стоит знак пешеходного перехода. От него в полуметре стоит дерево. Сейчас разметка подстерлась, а летом была нарисована зебра, и в центре этой зебры возвышался тополь. Получается, что пешеходы выходят через это дерево, а водители их не видят. Проблема в том, что там школьники перебегают дорогу. Я писала в сентябре в администрацию Московского района насчет этого тополя. Мне ответили, что глава районной администрации держит руку на пульсе этой ситуации. Действий не последовало, и спустя время я переслала письмо администрации города, отметила, что пульс у главы района как-то не бьется. С тех пор тишина, - рассказала Светлана Земкова.

Дорогу для автомобилистов на улице Ярошенко сделали на совесть, отмечает нижегородка. Пешеходам же приходится постоянно форсировать большие лужи, которые скапливаются возле светофора.

- На переходе у светофора сделали ямку – как будто специально. В результате в дождь там всегда стоит лужа, - пояснила нижегородка.

На переходе у светофора сделали ямку, и в дождь там всегда стоит лужа. Фото предоставлено &quot;Комсомолке&quot;

На переходе у светофора сделали ямку, и в дождь там всегда стоит лужа. Фото предоставлено "Комсомолке"

О странностях пешеходных переходов Светлана рассказала мэру города Владимиру Панову в ходе очередной встречи с жителями Московского района.Светлана также отметила, что ежедневно переходом пользуется не менее 4000 работников одного из заводов и школьники.

И.о.заместителя главы администрации Елена Лекомцева подтвердила, что на проблемном участке отсутствует ливневая канализация и сообщила, что в следующем году планируется обустроить ливневые колодцы. Пообещала она также обследовать дорожную зебру, упирающуюся в тополь.

- На улице Ярошенко неправильно выполнен пешеходный переход, который надо будет изменить. Мероприятия по водоотведению уже запланированы, разметка будет нанесена в правильном месте, и новый переход будет комфортен для жителей, - заверил Владимир Панов, комментируя проблему журналистам.

После встречи с мэром обрезанные кусты бросили под другие кусты. Фото предоставлено "Комсомолке"

После встречи с мэром обрезанные кусты бросили под другие кусты. Фото предоставлено "Комсомолке"

Кстати, жаловалась Светлана Земкова и на беспорядок, который устроили рабочие, обрезавшие кусты вдоль дороги на Ярошенко. Около трех недель назад они бросили срезанные растения на виду у всех. После встречи с мэром мусор свалили под другие кусты, чтобы его не было видно со стороны дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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