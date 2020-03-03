Нижегородская Муму: Строителям дали два дня на то, чтобы утопить собаку с 11 щенками

Историю о том, как злая барыня заставляла Герасима утопить его любимую собаку, каждый из нас помнит со школьной скамьи. Но то, что они сами окажутся на месте этого Герасима, нижегородские строители не могли себе даже представить.

- Еще осенью к нам на стройку прибилась собака, - вспоминают строители. – Вся такая ухоженная, красивая, в ошейнике. Мы думали – хозяйская. Расклеили объявления по всему району, но никто не откликнулся. Так она у нас и осталась.

Сейчас Машка уже в безопасности ФОТО: Наталья Зачинова

На новом месте дворняга довольно быстро обжилась. Строители назвали ее Машкой, соорудили ей будку и исправно кормили. Однако к весне стало понятно – изрядно прибавила в весе Машка вовсе не из-за хорошей кормежки, а из-за приближающегося пополнения.

- Неделю назад Машка родила. Не трех, не шестерых, а 11 щенков! – рассказывает волонтер Наталья Зачинова. – Начальство на стройке было строгое и приказало Машку с детьми утопить вместе с будкой. На все про все дали срок два дня – как раз выходные.

С большим трудом удалось найти для нее передержку в приюте. ФОТО: Наталья Зачинова

В течение двух дней зоозащитники метались по городу в поисках приюта или хотя бы временной передержки для многодетной мамы и ее многочисленного потомства.

На новое место Машу перевезли вместе с будкой. ФОТО: Наталья Зачинова

- У меня нет слов, что бы вам рассказать, что мы пережили за эти два дня, - вспоминает Наталья Зачинова. - Никто, ни один приют, ни одна передержка не брали такую ораву. Но чудо случилось. Только что их перевезли на передержку в приют «Котопес». Добрые люди дали машину и погрузили маму с детьми вместе с будкой. Это просто чудо!

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