2020-03-03T16:54:03+03:00
Общество

По дорогам поскребли: Дорожники в Нижнем Новгороде вместо снега начали убирать дождь

Нижегородцы стали свидетелями необычной уборки улиц [фото, видео]
Василий КРОТОВ
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Дорожники в Нижнем Новгороде вместо снега начали убирать дождь.Дорожники в Нижнем Новгороде вместо снега начали убирать дождь.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нагрянувшая в Нижний Новгород ранняя весна, по всей вероятности, стала полной неожиданностью для дорожных рабочих. Привыкшие убирать снег с городских улиц как минимум до конца марта, в этом году они столкнулись с необычной проблемой – снег на улицах Нижнего Новгорода кончился. Однако они не стали пасовать перед трудностями и принялись…убирать дождь.

- Это было 2 марта около дома № 11 по улице Чугунова, - рассказал «Комсомолке» очевидец необычной уборки Роман Мусаев. - Услышал шум, смотрю: едет и гремит на всю улицу своим ковшом об асфальт. Дождик на улице с утра идет, одни лужи, снега нет ни грамма, а он ковшом своим по асфальту возюкает. Я и подумал: забавно будет снять на видео.

Рабочие скребли ковшами прямо по асфальту. ФОТО: Роман Мусаев

Рабочие скребли ковшами прямо по асфальту. ФОТО: Роман Мусаев

Это видео вызвало целую волну обсуждений в социальных сетях. Как оказалось, подобные «новейшие технологии» осваивают не только на улице Чугунова.

- На Гагарина тоже сегодня два трактора видел, - поддержал Сергей Хвастунов. - Ржака убойная. Ехали с поднятыми ковшами.

- Самое забавное, что денег на уборку снега город потратил более 700 миллионов, хотя за всю зиму вывезли примерно столько же, сколько за две недели февраля 2019 года, - отметил Алексей Бурнвинкль.

Дорожники в Нижнем Новгороде вместо снега начали убирать дождь.Видео: Роман Мусаев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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