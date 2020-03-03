По дорогам поскребли: Дорожники в Нижнем Новгороде вместо снега начали убирать дождь
Нагрянувшая в Нижний Новгород ранняя весна, по всей вероятности, стала полной неожиданностью для дорожных рабочих. Привыкшие убирать снег с городских улиц как минимум до конца марта, в этом году они столкнулись с необычной проблемой – снег на улицах Нижнего Новгорода кончился. Однако они не стали пасовать перед трудностями и принялись…убирать дождь.
- Это было 2 марта около дома № 11 по улице Чугунова, - рассказал «Комсомолке» очевидец необычной уборки Роман Мусаев. - Услышал шум, смотрю: едет и гремит на всю улицу своим ковшом об асфальт. Дождик на улице с утра идет, одни лужи, снега нет ни грамма, а он ковшом своим по асфальту возюкает. Я и подумал: забавно будет снять на видео.
Рабочие скребли ковшами прямо по асфальту. ФОТО: Роман Мусаев
Это видео вызвало целую волну обсуждений в социальных сетях. Как оказалось, подобные «новейшие технологии» осваивают не только на улице Чугунова.
- На Гагарина тоже сегодня два трактора видел, - поддержал Сергей Хвастунов. - Ржака убойная. Ехали с поднятыми ковшами.
- Самое забавное, что денег на уборку снега город потратил более 700 миллионов, хотя за всю зиму вывезли примерно столько же, сколько за две недели февраля 2019 года, - отметил Алексей Бурнвинкль.
Дорожники в Нижнем Новгороде вместо снега начали убирать дождь.Видео: Роман Мусаев
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40
ИСТОЧНИК KP.RU