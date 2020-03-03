2020-03-03T16:13:28+03:00
Общество

Стала известна причина подтопления частного дома в Нижнем Новгороде

Оказалось, что дом расположен не в Московском, а в Сормовском районе
Елена КАРАЛ
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Стала известна причина подтопления частного дома в Нижнем Новгороде Фото предоставлено "Комсомолке"Стала известна причина подтопления частного дома в Нижнем Новгороде Фото предоставлено "Комсомолке"
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Подтопление частного дома в Нижнем Новгороде, фото которого вызвало оживленную дискуссию в соцсетях, связано с последствиями дорожного ремонта. Дом расположен на улице Красногорской в Сормовском районе, а не в Московском, как ранее сообщалось в одной из групп в соцсетях.

«Комсомолке» удалось пообщаться с жильцами, которые рассказали, что затопления начались только в этом году, потому что дорожники засыпали ливневую канализацию во время ремонтных работ.

Стала известна причина подтопления частного дома в Нижнем Новгороде Фото предоставлено "Комсомолке"

Стала известна причина подтопления частного дома в Нижнем Новгороде Фото предоставлено "Комсомолке"

- Ливневки у нас всю жизнь были. Сделали дорогу, сделали тротуары – все засыпали, и вся масса воды с дороги теперь льется к нам. Одновременно с этим в трех метрах от нас строился большой трехэтажный дом. Они сделали вокруг дома забор и высокую бетонную заливку, они уровень подняли и брусчатку сделали в уровень этого дома. Теперь все сугробы, вода из водостока – все идет к нам. Но основную массу воды несет с центральной дороги, - рассказала жительница дома Александра.

Вода проникла внутрь жилых помещений. Фото предоставлено "Комсомолке"

Вода проникла внутрь жилых помещений. Фото предоставлено "Комсомолке"

На видеозаписях и фото, предоставленных жильцами, видно, как вода проникла внутрь жилых помещений, заливает зимние заготовки в погребе.

Сестра хозяйки дома Юлия утверждает, что ее родственнице никто не спешит помочь.

В подтопленном частном доме Сормовского района погреб заливает водой.Видео предоставлено жильцами

- Никого ничего не волнует. Нам везде отвечают: «У вас частный сектор, разбирайтесь сами». Дом настолько подтопило, что фундамент подмывает. Деревянная пристройка к дому вся снизу подгнила. Я понимаю, что дороги делать надо, но не в ущерб людям. Там живут дети, одному из них два года, - рассказала Юлия.

Ситуацию также прокомментировал депутат Государственной Думы Александр Курдюмов. Со своей проблемой жители обратились к нему в приемную и попросили о помощи.

- Глава Сормовского района является координатором всех служб, всех структур управления и обслуживания населения Сормовского района. Он должен реагировать на эти вещи. Если на то пошло, то он должен лично приехать, посмотреть и разобраться, с чем связана проблема. Тем более, что эта тема звенит в соцсетях уже долгое время, но, по-моему, никто еще не приезжал к людям. Мы будем подключать проверяющие областные структуры, такие как жилищная инспекция, прокуратура – стандартные меры, которые должны помочь. Если местные меры не помогут, будем обращаться в Генеральную прокуратуру и к министру РФ, который курирует эти вопросы, - сказал депутат.

Информация о подтоплении дома появилась на выходных в сосетях

Информация о подтоплении дома появилась на выходных в сосетях

Напомним, в минувшие выходные в соцсетях появилась информация и фото подтопленного дома. При этом авторы сообщений утверждали, что он находится в Московском районе Нижнего Новгорода. Определить местонахождение постройки до недавнего времени не могли ни журналисты, ни сотрудники различных служб и инстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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