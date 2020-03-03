2020-03-03T15:40:58+03:00
Дом. Семья

Весеннее нашествие: Нижегородцы стали замечать на улицах города белочек и ежей

Горожане поделились умилительными фотографиями в социальных сетях [фото, видео]
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Нижегородцы стали замечать на улицах города белочек и ежей. ФОТО: "Регион-52"Нижегородцы стали замечать на улицах города белочек и ежей. ФОТО: "Регион-52"
Изменить размер текста:

С приходом весны в Нижнем Новгороде и ближайших городах стали все чаще замечать лесных жителей – то белка бегает по деревьям прямо рядом с многоквартирным домом, то ежик разгуливает среди проталин в самом начале марта. Как ни крути, а все-таки рановато в этом году активизировались лесные жители.

- Встретила сегодня ёжика на проталинке в Балахне. Так рано проснулся, - поделилась фотографиями нижегородка Анна Решетова в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Эта аномальная погода всех доконает.

Ежик проснулся намного раньше положенного срока. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Ежик проснулся намного раньше положенного срока. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Впрочем, нижегородские пользователи соцсетей не заметили особых угроз для проснувшихся не по сезону животных.

- Не будет никаких проблем, если резких перепадов не произойдёт. Весна началась с середины февраля. А вот, если в марте «ударят» морозы в -10 и снега навалит, тогда этим животным будет плохо. Главное условие - продолжение сезона. Проснулись раньше – значит, отъедятся лучше к следующей зиме и запасов наберут.

Рыжую красавицу заметили рядом со станцией "Варя". ФОТО: "Регион-52".

Рыжую красавицу заметили рядом со станцией "Варя". ФОТО: "Регион-52".

Напомним, неделю назад нижегородцы столь же активно обсуждали появление белки в районе станции Варя. Тут вопросы уже вызывает не время ее появления, а место.

- Вот такая милейшая белочка живет на станции Варя, - поделились нижегородцы в группе «Регион-52». - Видимо, забралась далеко от леса.

Нижегородцы стали замечать на улицах города белочек и ежей.Видео: "Регион-52"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»
Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы
Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве
В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета
В Нижнем Новгороде во второй половине дня ожидается дождь
В Нижнем Новгороде запущен портал зелёныйнижний.рф
«ЛУКОЙЛ» выступил организатором масленичных гуляний в Кстове
Нижегородская поэтесса стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы»
В Нижегородской области открыт новый детский сад
Молодая нижегородка погибла, врезавшись в дерево на иномарке
В Нижегородской области активизировались клещи
Выставка «Женское лицо войны» откроется в Нижнем Новгороде
Нижегородцев приглашают спеть любимые песни о войне на главной сцене города
Леонид Слуцкий оценил «футбольный» Нижний Новгород
По просьбам нижегородцев продлен график движения автобуса Т-106
В нижегородский Роспотребнадзор обратились 44 обманутых дольщика
В Нижегородской области отец безнаказанно избивал 6-летнего сына
В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дождь и сильный ветер
Подготовлены экологические документы по 14 участкам для строительства космодрома в Нижегородской области
В нижегородском гериатрическом центре прошло второе занятие в «Университете серебряного возраста»
В Нижегородском центре занятости пройдет день открытых дверей для нижегородцев с ограниченными возможностями
Полмиллиона рублей похитила у своей родственницы жительница Городца
На улице Ванеева произошло лобовое столкновение с участием сотрудника полиции: Четыре человека пострадали
Замгубернатора Дмитрий Краснов проведет личный прием нижегородцев