Весеннее нашествие: Нижегородцы стали замечать на улицах города белочек и ежей

С приходом весны в Нижнем Новгороде и ближайших городах стали все чаще замечать лесных жителей – то белка бегает по деревьям прямо рядом с многоквартирным домом, то ежик разгуливает среди проталин в самом начале марта. Как ни крути, а все-таки рановато в этом году активизировались лесные жители.

- Встретила сегодня ёжика на проталинке в Балахне. Так рано проснулся, - поделилась фотографиями нижегородка Анна Решетова в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Эта аномальная погода всех доконает.

Ежик проснулся намного раньше положенного срока. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Впрочем, нижегородские пользователи соцсетей не заметили особых угроз для проснувшихся не по сезону животных.

- Не будет никаких проблем, если резких перепадов не произойдёт. Весна началась с середины февраля. А вот, если в марте «ударят» морозы в -10 и снега навалит, тогда этим животным будет плохо. Главное условие - продолжение сезона. Проснулись раньше – значит, отъедятся лучше к следующей зиме и запасов наберут.

Рыжую красавицу заметили рядом со станцией "Варя". ФОТО: "Регион-52".

Напомним, неделю назад нижегородцы столь же активно обсуждали появление белки в районе станции Варя. Тут вопросы уже вызывает не время ее появления, а место.

- Вот такая милейшая белочка живет на станции Варя, - поделились нижегородцы в группе «Регион-52». - Видимо, забралась далеко от леса.