2020-03-03T14:53:38+03:00
Общество

Великий пост 2020: Что можно и нельзя делать православным христианам

«Комсомолка» узнала, в каком случае церковь готова пойти навстречу верующим
Анастасия НАЗАРОВА
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В Великий пост рекомендуется чаще бывать на богослужениях.В Великий пост рекомендуется чаще бывать на богослужениях.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Второго марта у православных христиан начался Великий пост, который продлится 48 дней. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» узнала, от чего верующим следует отказаться в период подготовки к Пасхе Христовой и что делать тем, кто не готов соблюдать строгий устав.

Великий пост в честь Самого Спасителя с особой строгостью соблюдается в первую и страстную седмицы. По уставу в Великий пост запрещается употребление в пищу продуктов животного происхождения: мяса, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, а по будням и растительного масла. Икра разрешена только в Лазареву субботу, тогда как рыбные блюда - в Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье.

- Собственно Великий пост продолжается сорок дней - ровно столько, сколько провел в пустыне Иисус Христос. Следующие восемь дней - это воспоминания о Страстях Господних и событиях, непосредственно им предшествующих: воскресении праведного Лазаря, входе Иисуса Христа в Иерусалим, последних его проповедях и Тайной вечере, - напомнили в Нижегородской епархии.

Однако в этот период важно не только отказаться от животной пищи и алкоголя, но и чаще посещать богослужения (хотя бы по субботам и воскресеньям). Вдобавок ко всему церковные служители рекомендуют в пост побольше читать духовную литературу и чаще молиться.

- Я бы посоветовал отказаться от посещения развлекательных мероприятий, а также поменьше сидеть в интернете. То есть несколько сместить акцент с пищевых запретов во время Великого поста, - сказал клирик Спасского Староярмарочного собора, иерей Алексий Пестрецов.

А вообще, по словам отца Алексия, категоричных требований в Великий пост нет. Он индивидуален для каждого конкретного человека.

- Одни могут выдержать пост, другие - нет. У всех разное здоровье. Многие спрашивают, можно ли сделать послабление в еде. Говорят: «Мы откажемся от мяса, но по состоянию здоровья не сможем перестать есть молочные продукты». В таком случае церковь, разумеется, пойдет навстречу, - заверил собеседник «Комсомолки».

Ну а если все же терзают сомнения и муки совести, лучше сходить в храм к священнику и индивидуально обсудить спорные моменты. Священнослужитель поможет верующему составить личные правила, которых у него получится придерживаться в Великий пост.

- Правила, прописанные в уставе, слишком строгие для современного человека. Если верующий лишь начинает поститься, все-таки разумнее прийти в храм, поговорить со священником и определиться, насколько он сможет выдержать весь строгий устав, - добавил отец Алексий.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Великий пост в 2020 году длится со 2 марта по 18 апреля

Понедельник: сухоядение

Вторник: горячая пища без масла

Среда: сухоядение

Четверг: горячая пища без масла

Пятница: сухоядение

Суббота: горячая пища с маслом

Воскресенье: горячая пища с маслом

КСТАТИ

Со 2 по 5 марта, в первые четыре дня Великого поста, в храмах Нижнего Новгорода будет читаться Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского - традиционное уставное богослужение начала святой Четыредесятницы. В Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода время начала богослужений - 18.00, в храмах благочиний - 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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